Es ist das erste Corona-Briefing von US-Präsident Trump seit mehr als zwei Monaten. In dieser Zeit hat sich die Situation im Land deutlich verschlechtert, vor allem die Südstaaten kämpfen mit steigenden Infektionszahlen. Trump vollführt deshalb eine Kehrtwende in der Corona-Krise.

US-Präsident Donald Trump hat die Menschen in den USA wegen der Corona-Krise erstmals zum Tragen von Masken aufgefordert. Die US-Bürger sollten auf einen Mund-Nasen-Schutz zurückgreifen, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, sagte Trump bei seiner ersten Corona-Pressekonferenz nach mehr als zwei Monaten im Weißen Haus. "Ob Sie die Maske mögen oder nicht, sie haben eine Wirkung", betonte der Präsident.

"Die Masken werden einen Einfluss haben", sagte Trump, der in früheren Aussagen unter anderem Masken als Symbole der Schwäche abgetan hatte. Bereits am Montag hatte Trump das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes als "patriotisch" bezeichnet, aber kein generelles Maskentragen gefordert.

"Es wird noch schlimmer werden

Angesichts der steigenden Infektionszahlen vor allem im Süden und Westen der USA änderte der Präsident nun seinen Ton. "Es wird leider noch schlimmer werden, bevor es besser wird", sagte Trump im Weißen Haus. Das Ziel sei es, "die Pandemie nicht nur zu bewältigen, sondern sie zu beenden".

Die dramatische Entwicklung in den USA bei den Corona-Infektionen setzt Trump zusehends unter Druck. Weniger als vier Monate vor der Präsidentschaftswahl liegt sein demokratischer Herausforderer Joe Biden in den Umfragen deutlich in Führung.

Zwei Drittel der US-Bürger misstrauen demnach der Corona-Krisenpolitik ihres Präsidenten. Mit inzwischen mehr als 141.000 Toten sind die USA das mit Abstand am schwersten von der Pandemie betroffene Land.