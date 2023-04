Bei seinem Gerichtstermin in New York gibt sich Trump zugeknöpft. Am Abend in Mar-a-Lago lässt er sich dann von seinen Anhängern und Weggefährten feiern. In seinem 25-minütigen Statement giftet er gegen seine Ankläger und macht ein bisschen Wahlkampf. Seit er das Land nicht mehr führe, gehe es steil bergab.

Nach der Anklageerhebung gegen ihn in New York hat der frühere US-Präsident Donald Trump ein öffentliches Statement abgegeben. Vor den über 200 Gästen im Ballsaal seines Anwesens Mar-a-Lago warf Trump der New Yorker Staatsanwaltschaft Wahlbeeinflussung vor und beteuerte seine Unschuld. "Das einzige Verbrechen, das ich begangen habe, ist die furchtlose Verteidigung unserer Nation gegen diejenigen, die sie zerstören wollen", sagte der Republikaner.

Es war die erste öffentliche Ansprache des 76-Jährigen nach der Anklageverlesung in New York. Die Anklage gegen ihn sei eine "massive Wahlbeeinflussung in einem Ausmaß, wie es unser Land noch nie gesehen hat", kritisierte Trump, der sich als Präsidentschaftskandidat seiner Partei für die Wahl 2024 bewirbt. "Ich hätte nie gedacht, dass so etwas in Amerika passieren könnte", sagte Trump mit Blick auf die Anklage und beklagte, das Land gehe unter demokratischer Führung den Bach runter. Er stellt die Strafverfolgung gegen ihn als Versuch seiner politischen Gegner dar, ihn für die Wahl 2024 auszuschalten.

"Unser Justizsystem ist gesetzlos geworden", wetterte Trump. Die Demokraten von Präsident Joe Biden versuchten, es zu instrumentalisieren, um Wahlen zu gewinnen. "Wir sind eine Nation im Niedergang. Und jetzt wollen diese linksradikalen Verrückten unsere Wahlen mit Hilfe der Strafverfolgungsbehörden beeinflussen", wetterte Trump. "Das können wir nicht zulassen." Der Republikaner bezeichnete die Anklageschrift als lächerlich und den zuständigen Staatsanwalt Alvin Bragg als Versager. Richter Juan Merchan und seine Familie seien "Trump-Hasser".

Bragg sei ein "linksradialer, von George Soros unterstützter Staatsanwalt", behauptete Trump und bemühte damit wiederholt ein antisemitische Narrativ. Der liberale jüdische Multimilliardär und Philanthrop Soros wird von Verschwörungsideologen gern als übermächtiger politischer Strippenzieher dargestellt. Auch die üblichen Feindbilder Trumps, etwa Joe Bidens Sohn Hunter und seine ehemalige Gegenkandidatin Hillary Clinton, erwähnte Trump in seiner Ansprache.

Tochter Ivanka fehlt im Publikum

Das Publikum in Mar-a-Lago bestand aus Unterstützern, politischen Weggefährten und einigen Familienmitgliedern, die Trump auch namentlich erwähnte. Von seinen Kindern waren Donald Trump Jr. und Tiffany Trump vor Ort. Tochter Ivanka fehlte, ebenso wie Ehefrau Melania.

Trump hatte am Dienstag in Manhattan vor Gericht erscheinen müssen, wo ihm Details der beispiellosen Anklage gegen ihn eröffnet wurden. Der Ex-Präsident wurde für die Verlesung der Anklageschrift kurzzeitig in Gewahrsam genommen, durfte das Gericht und New York direkt im Anschluss aber wieder verlassen. Rund um den Termin in New York hatte er kein öffentliches Statement zu den Vorwürfen gegen ihn abgegeben. Erst nach seiner Rückkehr nach Florida äußerte sich Trump schließlich.

Die Staatsanwaltschaft legt ihm Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen zur Last. Er habe damit schädliche Informationen und rechtswidrige Aktivitäten vor und nach der Präsidentenwahl 2016 verbergen wollen. Im Zentrum der Vorwürfe steht die Zahlung von Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels, die an sich nicht unrechtmäßig war.

Trump ist der erste Ex-Präsident in der US-Geschichte, der sich in einem Strafverfahren verantworten muss. Vor Gericht plädierte er auf "nicht schuldig". Bei seinem Auftritt in Mar-a-Lago beklagte sich Trump auch bitterlich über die anderen gegen ihn laufenden Ermittlungen, unter anderem zu seinem Umgang mit geheimen Regierungsunterlagen.