Die USA sind das Land mit dem schlimmsten Corona-Ausbruch. Diese Wahrheit will Präsident Trump aber nicht akzeptieren: Er empfiehlt stattdessen, den Warnungen von Behörden und Ärzten über das Virus keinen Glauben zu schenken: Die Informationen seien Lügen, um die Wirtschaft zu bremsen.

US-Präsident Donald Trump hat auf Twitter einen pauschalen Vorwurf unter anderem gegen die US-Gesundheitsbehörde CDC weiterverbreitet. Die "ungeheuerlichsten Lügen" seien die, die über die Erkrankung Covid-19 verbreitet würden, schrieb der Fernsehmoderator Chuck Woolery am Sonntag auf Twitter. Trump teilte den Tweet wenige Stunden später auf seinem Profil und schloss sich der Pauschalattacke an: "Alle lügen. Die CDC, Medien, Demokraten, unsere Ärzte, nicht alle, aber die meisten, denen wir vertrauen sollen. Ich glaube, es geht nur um die Wahl und darum, die Wirtschaft davon abzuhalten, sich zu erholen, wobei es um die Wahl geht. Ich habe es satt."

Die Corona-Pandemie hat der US-Wirtschaft erheblich zugesetzt und ist bei weitem nicht ausgestanden. Seit Tagen befinden sich die täglich nachgewiesenen Neuinfektionen auf hohem Niveau - die Johns-Hopkins-Universität verzeichnete für Sonntag rund 59.000 neue Fälle. Trump drängt seit Monaten auf eine umfassende Wiedereröffnung der Wirtschaft. Kritiker werfen ihm seit Beginn der Zuspitzung der Krise in den USA vor, die Tragweite des Coronavirus herunterzuspielen.

Diskreditierung des Corona-Experten

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, wies am Montag bei Fox News den Vorwurf zurück, die Regierung ignoriere die Daten zur Corona-Pandemie. Zudem ging sie auf das Verhältnis der Regierung zum Immunologen Anthony Fauci ein. Medien wie die "Washington Post" und CNN hatten zuvor berichtet, dass sie eine Liste des Weißen Hauses mit Aussagen Faucis bekommen haben, die zeigen soll, dass sich dieser in der Pandemie mehrfach getäuscht hat.

Trump selbst hatte dem Experten, der Teil der Corona-Arbeitsgruppe ist, am Donnerstag vorgeworfen, "viele Fehler" gemacht zu haben. McEnany sagte, Fauci sei Mitglied eines Teams und repräsentiere einen von mehreren Standpunkten mit Blick auf die Corona-Pandemie. Die "New York Times" wertete die Fauci-Liste des Weißen Hauses als Versuch, die Glaubwürdigkeit des Experten zu untergraben. Fauci hatte in Interviews offen seine Sorge angesichts der Entwicklung der Pandemie in den USA geäußert. Das steht im Kontrast zu Trump, der sich trotz der dramatisch steigenden Infektionszahlen optimistisch zeigt.