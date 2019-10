Trump will die Strafzölle auf Stahlimporte wieder auf 50 Prozent anheben.

Nach dem türkischen Einmarsch in Syrien hat Donald Trump Sanktionen gegen die Türkei angekündigt. Wegen der "destabilisierenden Handlungen der Türkei in Nordost-Syrien" werden Strafzölle auf Stahlimporte aus der Türkei wieder auf 50 Prozent angehoben, heißt es in einer Mitteilung des US-Präsidenten.

