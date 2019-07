US-Soldaten warten auf einen Helikopter in der afghanischen Provinz Lugar im Sommer 2018.

Abzug aus Afghanistan noch 2020 Trump will US-Truppen bald zurückholen

Eines der Wahlversprechen von Donald Trump ist, dass alle US-Soldaten aus Afghanistan in die Heimat zurückkehren. Außenminister Pompeo erklärt, der US-Präsident habe nun eine Deadline für die Rückholung angeordnet.

Die US-Regierung will nach Angaben von Außenminister Mike Pompeo noch vor der Präsidentschaftswahl im November 2020 ihre Truppen aus Afghanistan abziehen. US-Präsident Donald Trump habe die Rückholung der Soldaten angeordnet, sagte Pompeo bei einem Treffen des Economic Club in Washington. "Er war eindeutig: 'Beenden Sie den endlosen Krieg, starten Sie den Abzug.'"

Trump hatte im Präsidentschaftswahlkampf 2016 erklärt, in seiner Amtszeit würden die US-Soldaten aus Afghanistan zurückgeholt. Derzeit sind dort rund 14.000 Soldaten der Vereinigten Staaten stationiert. Nach Jahren des Truppenabzugs hatte Trump das US-Kontingent in Afghanistan zunächst von etwa 8400 auf rund 14.000 Soldaten aufgestockt. Allerdings machte er in den vergangenen Monaten klar, dass er die Truppen abziehen möchte.

Die USA, die vor fast 18 Jahren in Afghanistan einmarschiert waren, verhandeln seit einem Jahr mit den radikalislamischen Taliban über eine Friedensvereinbarung für Afghanistan. Im Gegenzug sollen die Taliban Garantien geben, dass das Krisenland nie mehr zum Rückzugsort für Extremisten wird, wie dies vor dem 11. September 2001 der Fall war. Pompeo zeigte sich am Montag "optimistisch" mit Blick auf die Gespräche, bei denen "wirkliche Fortschritte" erzielt worden seien.

Weitere US-Soldaten getötet

Derweil sind erneut US-Soldaten in Afghanistan getötet worden. Die Nato-Mission "Resolute Support" in Kabul bestätigte den Tod zweier US-Soldaten. Genauere Angaben zum Ort oder den Umständen seines Todes gab sie bisher jedoch nicht aus Rücksicht auf die Familienangehörigen. Damit sind in diesem Jahr bereits zwölf Angehörige der US-Armee ums Leben gekommen.

Immer wieder gibt es in Afghanistan Anschläge, bei denen vor allem afghanische Sicherheitskräfte sowie Zivilisten getötet werden. Alleine in Kabul waren es in diesem Jahr bereits 15 größere Anschläge. Dabei sind fast 100 Menschen getötet und fast 600 Menschen verletzt worden. Die Anschläge reklamierten teils die radikalislamischen Taliban für sich, teils die Extremisten der Terrormiliz Islamischer Staat. Zuletzt wurden bei einem Angriff auf das Büro des afghanischen Vizepräsidentenkandidaten mindestens 24 Menschen getötet.