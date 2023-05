US-Insider: Patriot-Raketenabwehr in der Ukraine beschädigt

"Muss abgezogen werden" US-Insider: Patriot-Raketenabwehr in der Ukraine beschädigt

Putin preist die Kinschal als "unbesiegbar" an. die Ukraine will gleich mehrere der Raketen abgefangen haben. Das dafür verantwortliche Patriot-Abwehrsystem wollen die Russen ihrerseits zerstört haben. US-Insidern zufolge soll es zumindest nicht mehr in Takt sein.

Ein Patriot-Raketensystem in der Ukraine ist US-Regierungsvertretern zufolge wahrscheinlich durch einen russischen Angriff beschädigt worden. Es scheine ersten Informationen zufolge nicht zerstört worden zu sein und es sehe nicht so aus, als müsse es aus der Ukraine abgezogen werden, sagen zwei US-Beamte unter der Bedingung der Anonymität der Nachrichtenagentur Reuters. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor erklärt, Russland habe in der Nacht ein US-Patriot-Luftabwehrsystem mit einer Rakete vom Typ Kinschal zerstört.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte hingegen, dass die Luftabwehr 100 Prozent der am Dienstag auf ukrainische Ziele abgefeuerte russische Raketen abgefangen habe. Das Patriot-System gilt als eines der fortschrittlichsten Luftverteidigungssysteme der USA. Es kann gegen Flugzeuge, Marschflugkörper und ballistische Raketen eingesetzt werden und umfasst in der Regel Trägerraketen sowie Radar- und andere Unterstützungsfahrzeuge.

Die gegensätzlichen Aussagen von Russland und der Ukraine sind eine Art Kräftemessen der Waffentechnologien. Auf russischer Seite steht Wladimir Putins "Dolch", die Kinschal-Rakete, auf der anderen das westliche Raketenabwehrsystem Patriot. Der Kreml-Chef hatte die Kinschal 2018 vorgestellt. Die Raketen sind in der Lage, bei extremer Geschwindigkeit Höhe und Richtung zu ändern - und somit der gegnerischen Flugabwehr auszuweichen. Putin pries sie daher als "unbesiegbar".

Vergangene Woche hatte die Ukraine erstmals den Abschuss einer russischen Kinschal-Hyperschall-Rakete gemeldet. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge war sie mit einem Patriot-Abwehrsystem abgewehrt worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte hervorgehoben, das System werde die Abwehr gegen russische Angriffe "erheblich" stärken.