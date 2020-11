Was nun die absonderlichste Einschätzung von Donald Trump zur spannenden Wahl des US-Präsidenten ist? Nun, diese Frage lässt sich kaum seriös beantworten. Viel zu gewaltig in Zahl und Zorn schickt der 74-Jährige seine Meinungen ungefiltert in die Welt. Mal ernennt er sich völlig überraschend zum Wahlsieger, dann wittert er wieder Wahlbetrug. Wer es mit dem Amtsinhaber nicht sehr gut meint, der entdeckte in der wilden Abfolge der präsidialen Emotionen folgenden Widerspruch: Trump sieht sich einerseits als Sieger und wittert andererseits trotzdem Betrug. Wäre diese Wahl nicht so bedeutsam, so dramatisch und ihren Auswüchsen dank Trump auch so tragisch, dann könnte man geballte Tweet-Wut als feinste Satire verbuchen. Dass Trump aber die Briefwahl rechtlich ohne nachweisbare Grundlage infrage stellt, dass er Auszählungen stoppen will, dass er Klagen einreicht, das ist ein gefährlicher Angriff auf die demokratischen Grundstrukturen. Die Chronologie des Irrsinns (zeitliche Angaben in Ortszeit Washington D.C.).

Mittwoch 0.45 Uhr: "Ich werde ein Statement abgeben. Ein großer SIEG!"

Einordnung: Während die ersten Nachwahl-Befragungen ausgewertet und die ersten Stimmzettel gewählt werden, tut der Republikaner Trump, was er schon im Vorfeld der Wahl angekündigt hatte: sich noch am Abend zum Sieger erklären.

Mittwoch 0.49 Uhr: "Wir sind WEIT vorne, aber sie versuchen die Wahl zu STEHLEN. Wir werden das nicht zulassen."

Einordnung: Erst ein Bruchteil der abgegebenen Stimmen ist erfasst, trotzdem erklärt Trump bereits, sein Vorsprung sei gewissermaßen uneinholbar. Wiederholt hatte der US-Präsident vorher behauptet, eine Niederlage sei unter regulären Bedingungen nahezu unmöglich. Belastbare Indizien für seine Behauptung oder Beweise legt er nicht vor. Wohl auch deshalb wird Nachricht von Twitter mit folgendem Warnhinweis versehen: Einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess.

Mittwoch 10.04 Uhr: "Letzte Nacht war ich vorne meist, oft deutlich, in vielen entscheidenden Staaten, die meisten davon von Demokraten geführt. Dann, einer nach dem anderen, sind sie wie magisch verschwunden, weil überraschende Wahlzettel gezählt wurden. SEHR VERDÄCHTIG."

Einordnung: Trump zeigt einmal mehr seine Verachtung für demokratische Prozesse, wenn sie nicht zu seinen Gunsten verlaufen. Dass sich Hochrechnungen ändern und die Auszählung von Stimmzetteln Zeit in Anspruch nimmt, ist üblich. Für den US-Präsidenten ist es aber offenbar ein Skandal, dass alle rechtmäßig abgegebenen Stimmen berücksichtigt werden sollen. Auch diese Nachricht ergänzt Twitter um die Warnung: Einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess.

Mittwoch 10.17 Uhr: "Wie kann es sein, dass die Auszählungen von Briefwahlstimmen so belastend sind in ihren Prozentzahlen und ihrer Zerstörerungskraft?"

Einordnung: Im Vorfeld erklärte Trump wiederholt und ohne belastbare Beweise, die Briefwahl sei illegitim und rief seine Unterstützer auf, am Wahltag persönlich ihre Wahllokale aufzusuchen. Entsprechend nutzten deutlich mehr Demokraten als Republikaner die inmitten der Coronavirus-Pandemie risikoärmere Möglichkeit, sich per Brief an der Abstimmung zu beteiligen.

Mittwoch 11.55 Uhr: "Sie finden überall Stimmen für Biden - in Pennsylvania, Wisconsin und Michigan. So schlecht für unser Land!"

Einordnung: Meist werden erst die Stimmzettel aus den Wahllokalen ausgewertet, dann die per Post abgegebenen. Was angesichts der bereits genannten Tatsache - mehr Republikaner wählten persönlich, mehr Demokraten per Brief - dazu führt, dass der Anteil der Stimmen für den demokratischen Herausforderer Joe Biden in vielen Staaten steigt, je weiter die Auszählung voranschreitet.

Mittwoch 12.01 Uhr: "Sie arbeiten hart dafür, dass unser Vorsprung von 500.000 Stimmen in Pennsylvania verschwindet - so schnell wie möglich. Genauso in Michigan und anderswo!"

Einordnung: Trump fordert wenig später den Stopp der Stimmenauswertung in Pennsylvania und in Michigan, weil dort Biden entweder aufholt oder den Amtsinhaber sogar überholt. In Wisconsin dagegen verlangt der US-Präsident eine Neuzählung, da er seine Niederlage nicht zu akzeptieren scheint. Twitter schreibt dazu: Einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess.

Mittwoch 13.52 Uhr: "Wir gewinnen deutlich in Pennsylvania, aber der Staatsminister erklärt gerade, dass noch "Millionen von Stimmzetteln ausgezählt werden müssen".

Einordnung: Für Trump mag es verrückt klingen, ist aber in Demokratien schlicht üblich - alle Stimmen, die rechtzeitig abgegeben werden, sollen auch ausgewertet und registriert werden.

Mittwoch 16.56 Uhr: "Aus wahltaktischen Gründen haben wir uns in Pennsylvania, Georgia und North Carolina zum Sieger erklärt, dort gibt es überall eine GROSSE Führung für Trump. Zusätzlich erklären wir uns auch in Michigan zum Sieger, denn dort wurde über eine große Anzahl heimlich abgegebener Stimmzettel berichtet!"

Einordnung: Selbst Trumps Haussender Fox News erklärt Herausforderer Joe Biden zum Sieger in Michigan, dem Präsidenten ist das egal. Er verkündet seinen Erfolg in Michigan und verweist darauf, er habe ja mal deutlich geführt. Außerdem fabuliert er von vermeintlich heimlich abgegebenen Stimmzetteln, um die Rechtmäßigkeit seiner Niederlage zu unterminieren. Twitter dazu: Einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess.

Mittwoch 18.26 Uhr: "Unsere Anwälte haben nach 'Zugang' gefragt, aber was bringt das denn? Die Integrität des Systems ist schon nicht mehr gegeben, auch die Präsidentschaftswahl nimmt längst Schaden. Darüber sollte man reden!"

Einordnung: Trump bleibt dabei: Wenn er nicht gewinnt, muss etwas faul sein. Beweise braucht er dazu offenbar nicht, zumindest liefert er - wie auch sonst - keine für seine Behauptung.