Politik

Cyberattacken gegen Demokraten: USA klagen russische Geheimdienstler an

Robert Mueller untersucht Russlands Rolle im US-Wahlkampf 2016. Nun klagt er russische Geheimdienstler an, die Computer der US-Demokraten gehackt haben sollen. Der Schritt kommt kurz vor dem Gipfel von US-Präsident Trump mit Kremlchef Putin.

US-Sonderermittler Robert Mueller hat in der Russland-Affäre um Donald Trump Anklage gegen zwölf russische Geheimdienstler erhoben. Ihnen werde vorgeworfen, mit Hacking-Angriffen auf die US-Demokraten in die Präsidentschaftswahl 2016 in den USA eingegriffen zu haben, sagte der stellvertretende Justizminister Rod Rosenstein in Washington. Rosenstein steht den Ermittlungen Muellers vor.

Konkret seien die Computer der Demokraten und des Wahlkampflagers von Donald Trumps Gegenkandidatin Hillary Clinton gehackt worden. Die Beschuldigten sollen dabei Dokumente von Computern gestohlen und deren Veröffentlichung organisiert zu haben. Durch die Cyberangriffe war politisch heikler interner E-Mail-Verkehr der Demokraten ans Licht gekommen, was für Clinton im Wahlkampf unangenehm war.

Mit den Anklagen gegen die Geheimdienstler geht die US-Justiz davon aus, dass russische Militärs hinter den Hackingangriffen stecken, die unter den Begriffen "DCLeaks" und "Guccifer 2.0" bekannt geworden waren. Bisherige Annahmen, dahinter könnten Amerikaner beziehungsweise ein rumänischer Hacker stecken, seien damit hinfällig.

Die Anklage kommt nur wenige Tage, bevor Trump am Montag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem Gipfel in Helsinki zusammenkommen wird.

Quelle: n-tv.de