Die Anti-IS-Koalition richtet sich gegen Terrorgruppierungen im Irak und Syrien. Einem Medienbericht zufolge befürchtet das Pentagon, die Türkei könne aus dem Bündnis Informationen ziehen und für die Offensive in Nordsyrien missbrauchen. Entsprechend verhängen die USA eine Infosperre gegen die Türkei.

Die Türkei erhält wegen ihrer Syrien-Offensive keine Informationen mehr aus der Anti-IS-Koalition "Counter Daesh". Bereits seit dem 9. Oktober soll Ankara keine Aufklärungs- oder Operationsdaten mehr bekommen, berichtet der "Spiegel". Das Pentagon befürchte demnach, dass die Türkei die Informationen für den militärischen Einsatz ausnutzen könnte.

Bei der Mission gegen den Islamischen Staat in Nordsyrien werden Daten mit Flugzeugen, Satelliten und Drohnen gesammelt, die Auskunft über mögliche Stellungen der Kurden-Miliz geben könnten. An der Militäroperation nehmen über 50 Staaten teil. Wie der "Spiegel" berichtet, komme die Informationssperre einem Rauswurf aus dem Bündnis gleich. Der Schritt sei in Militärkreisen zudem als "Ohrfeige für Erdogan" bezeichnet worden.

Die Bundeswehr ist ebenfalls an der Koalition beteiligt. Die Tornados und die Tankflugzeuge sind auf dem jordanischen Stützpunkt Al-Asrak stationiert. Erster Einsatzflug war am 9. Oktober 2017. Vom türkischen Konya aus beteiligt sich die Bundeswehr zudem an Awacs-Aufklärungsflügen der Nato. Jedoch gibt die Bundeswehr seit jeher keine Aufklärungsdaten aus Syrien an die Türkei weiter.