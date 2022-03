Die russischen Luftangriffe auf den Flughafen der Stadt Winnyzja fordern nach ukrainischen Angaben neun Todesopfer, darunter fünf Zivilisten. Der Flughafen sei komplett zerstört, berichtet der ukrainische Präsident Selenskyj und fordert weiter eine Flugverbotszone.

Bei einem Luftangriff auf den Flughafen der ukrainischen Stadt Winnyzja sind am Sonntag laut Angaben der Rettungskräfte neun Menschen ums Leben gekommen. "Am Montag wurden 15 Menschen aus den Trümmern geborgen, darunter neun Tote", erklärten die Helfer im Messengerdienst Telegram. Bei den Toten handele es sich um fünf Zivilisten und vier Soldaten, hieß es weiter.

Am Sonntag hatte Kiew gemeldet, dass der Flughafen von Winnyzja rund 200 Kilometer südwestlich von Kiew durch russische Raketenangriffe "komplett zerstört" worden sei. "Acht Raketen" seien auf die Stadt Winnyzja mit knapp 370.000 Einwohnern abgefeuert worden, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft, die bei Telegram veröffentlicht wurde. "Unser friedliches Winnyzja hat Russland nie in irgendeiner Weise bedroht. Der Raketenangriff ist hart, zynisch, der Flughafen ist vollständig zerstört", sagte der ukrainische Präsident.

Später am Tag hieß es aus dem russischen Verteidigungsministerium: "Am 6. März wurde der Flugplatz der ukrainischen Luftwaffe in Winnyzja mit Langstrecken-Präzisionswaffen außer Gefecht gesetzt." Selenskyj forderte einmal mehr auch eine Flugverbotszone über der Ukraine, was die NATO bereits zurückgewiesen hat.