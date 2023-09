In einer spektakulären Aktion landet ein russischer Pilot mit seinem Hubschrauber in der Ukraine. Für seine Fahnenflucht erhält er nun eine stattliche Summe.

Der russische Pilot, der vor einigen Wochen mit einem Militärhubschrauber auf die Seite der Ukraine übergelaufen ist, erhält eine Prämie in Höhe von 500.000 US-Dollar. Das berichtet das Online-Portal "Kyiv Independent" unter Berufung auf den Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes (HUR) Andrij Jussow. Das Geld soll in der ukrainischen Landeswährung Hrywna ausgezahlt werden.

Der Pilot Maksim Kuzminow war Anfang August mit seinem Mehrzweckhubschrauber vom Typ MI-8 in der ostukrainischen Region Charkiw gelandet. An der Spezialoperation hatte der ukrainische Geheimdienst Medienberichten zufolge sechs Monate lang gearbeitet. Kuzminov soll selbst Kontakt mit der ukrainischen Seite aufgenommen haben. Seine zwei nicht eingeweihte Co-Piloten kamen bei dem Einsatz ums Leben. Die Ukraine machte die gelungene Fahnenflucht am 23. August öffentlich.

"Jetzt wird ein neues Kapitel aufgeschlagen"

Als Grund für seine Desertation gab Kuzminow an, er habe "nicht zu den Verbrechen" Russlands beitragen wollen. Die Ukraine sei ein "wunderbares Land", sagte Kuzminow heute bei einer Pressekonferenz vor Journalisten in Kiew. Er fügte hinzu, dass seine Eltern die Entscheidung zum Überlaufen sofort unterstützt hätten. Berichten zufolge sollen sie sich mittlerweile ebenfalls in der Ukraine aufhalten.

"Wir haben abgeschossene Piloten gefangengenommen, viele russische Piloten wurden eliminiert. Aber jetzt wird ein neues Kapitel aufgeschlagen", sagte Jussow in Kiew. Es seien Menschen, die eine grundsätzliche Entscheidung treffen, die den russischen Krieg gegen die Ukraine verurteilen und "eine bewusste Entscheidung treffen, sich auf die Seite des Guten zu stellen". Und das sei erst der Anfang. "Es wird noch mehr passieren", kündigte Jussow an. Er rief andere russische Soldaten an, dem Beispiel von Kuzminow zu folgen.

Der Grund für Kuzminovs hohe Belohnung ist ein Gesetz, welches das ukrainische Parlament im April 2022 verabschiedet hatte. Demnach haben russische Militärangehörige Anspruch auf bis zu einer Million US-Dollar, wenn sie Ausrüstung der russischen Streitkräfte der Ukraine übergeben. Die Höhe der Belohnung hängt dabei von der Art der Ausrüstung ab. Für einen Panzer gibt es beispielsweise 100.000 US-Dollar.