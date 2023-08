Zwei Trainingsflugzeuge des ukrainischen Militärs kollidieren übereinstimmenden Medienberichten zufolge in der Luft. Dabei kommen mehrere Insassen ums Leben. Unter ihnen soll auch der unter seinem Fliegernamen und Pseudonym "Juice" bekannte Pilot sein.

Bei einem Zusammenstoß zweier Flugzeuge sind in der Ukraine übereinstimmenden Medienberichten zufolge drei Piloten ums Leben gekommen. Im Gebiet Schytomyr seien am Freitagabend zwei Trainingsflugzeuge des Typs L-39 in der Luft miteinander kollidiert, heißt es. Unter den Opfern ist demnach auf der unter seinem Pseudonym "Juice" bekannte Pilot Andrij Pilschtschykow.

Den Tod Pilschtschykows bestätigte sein Freund Pawlo Pozelujew in sozialen Medien. Pilschtschykow war Pilot des Kampfflugzeugs Mig-29 und hatte seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine an einer Reihe von Luftgefechten teilgenommen, unter anderem bei der Verteidigung von Kiew. In Interviews mit westlichen Medien hatte er mehrfach um die Lieferung westlicher Kampfjets vom Typ F-16 gebeten.

Noch im Juni war "Juice" mit einem weiteren, "Moonfish" genannten Piloten im Regierungsviertel Washingtons in den USA, um bessere Flugzeuge für Luftgefechte zu fordern. Dass wenig später mehrere Länder die Lieferung von F-16-Jets ankündigten, erlebte "Juice" noch vor seinem Ableben.