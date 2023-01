Bei einem Luftangriff auf zwei Kasernen in Kramatorsk sollen dem russischen Verteidigungsministerium zufolge mehrere Hundert ukrainische Soldaten getötet worden sein. Laut dem "Institute for the Study of War" stimmt das jedoch nicht. Auch Journalisten vor Ort lassen starke Zweifel an der Darstellung des Kreml aufkommen.

Der vom russischen Verteidigungsministerium gemeldete "Vergeltungsschlag" auf zwei Kasernen im ostukrainischen Kramatorsk, bei dem "mehr als 600 ukrainische Soldaten getötet" wurden, ist nach Angaben von Analysten der US-Denkfabrik "Institute for the Study of War" falsch. Ein Reporter aus Finnland habe am selben Tag den mutmaßlichen Angriffsort besucht und festgestellt, dass eine leere Schule, nicht ein ukrainischer Stützpunkt getroffen wurde.

Der italienische Journalist Daniele Raineri besuchte zudem die andere angeblich getroffene Kaserne und sprach anschließend von einem "Fehlschlag". Demnach hatte die Raketen ihr Ziel verfehlt und einen Krater im Boden hinterlassen, aber keine umliegenden Gebäude beschädigt, schreibt er auf Twitter. Dazu postet er ein Foto von der Stelle des Einschlags.

Auch ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters sagte, dass es derzeit keine Anzeichen für hohe ukrainische Verluste in Kramatorsk gebe. Es seien Schäden entstanden, aber zerstörte Gebäude oder Anzeichen für Tote seien nicht zu sehen, so der Reuters-Reporter.

Der angebliche "Vergeltungsschlag" war eine Reaktion auf den Angriff in der Silvesternacht in der ostukrainischen Kleinstadt Makijiwka, bei dem laut Kreml 89 russische Soldaten getötet wurden. Die Ukraine sprach gar von 400 getöteten Soldaten. In Russland sorgte der Fall für Kritik an der eigenen Führung.

Der Gouverneur von Donezk, Pawlo Kirilenko, hatte am Sonntag in seinem Telegram-Kanal geschrieben: "Nach Mitternacht hat der Feind sieben Raketenangriffe auf Kramatorsk und zwei auf Kostjantyniwka gestartet". AFP-Journalisten in Kramatorsk berichteten von mindestens vier Explosionen, die zu hören gewesen seien.