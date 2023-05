"Nicht das, was wir uns erhofft haben": Spaniens Ministerpräsident Sanchez nach der Stimmabgabe in Madrid.

Die Partei von Spaniens Ministerpräsident Sánchez erleidet bei den Regional- und Kommunalwahlen herbe Verluste. Der Urnengang gilt als wichtiger Gradmesser für die nationale Parlamentswahl im Dezember, die über das Schicksal der Minderheitsregierung entscheiden wird.

Das regierende Linksbündnis um die sozialistische Partei PSOE von Ministerpräsident Pedro Sanchez hat am Sonntag bei den Regionalwahlen in Spanien als Stimmungstest vor den Parlamentswahlen im Dezember einen schweren Dämpfer erlitten. Nach Auszählung von rund 95 Prozent der Stimmen kann offiziellen Angaben zufolge die PSOE in nur drei von zwölf Regionen ihre Mehrheit mit sehr knappen Vorsprüngen verteidigen. In den übrigen Regionen dürfte die konservative Volkspartei (PP) gewinnen, müsste aber für eine Mehrheit teilweise Koalitionen mit der rechtsextremen Partei Vox eingehen.

Die Sprecherin der PSOE, Pilar Alegria, sagte auf einer Pressekonferenz, die Ergebnisse seien nicht das, "was wir uns erhofft haben". Mehr als 35 Millionen Spanier stimmten in zwölf Regionen und 8000 Städten ab. Die größten Rückschläge für die PSOE waren die Verluste in den Regionen Valencia, Aragon und auf den Balearen sowie in einer der Hochburgen der Partei, der südwestspanischen Region Extremadura.

Auftrieb für die Konservativen

Zudem dürfte die PSOE das Rathaus von Sevilla, der größten Stadt Andalusiens und eine ihrer Bastionen, an die PP verlieren, wie der spanische Fernsehsender TVE berichtete. Gleichzeitig gelang der PSOE nicht die erhoffte Rückeroberung des Rathauses von Barcelona. Auch die linksgerichtete Podemos, Koalitionspartner der PSOE, erlitt ersten Ergebnissen aus den Regionen zufolge Stimmenverluste.

Die Zugewinne der PP deuten darauf hin, dass die Konservativen die derzeitige Linkskoalition unter Führung der Partido Socialista Obrero Español (PSOE) bei den Parlamentswahlen im Dezember ablösen könnten. "Die Landkarte hat sich völlig verändert und gibt Alberto Nuñez Feijoo, dem neuen Vorsitzenden der PP, vor den Wahlen Ende des Jahres Auftrieb", sagte Ignacio Jurado, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Carlos III.