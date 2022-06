Die US-Regierung will offenbar eine der todbringendsten Langstreckendrohnen vom Typ MQ-1C Gray Eagle an die Ukraine liefern. Was diese Drohne so tödlich macht, ist nicht ihre Reichweite von knapp 400 Kilometern, sondern es sind die Beigaben, die sie in Form von Hellfire, Stinger oder Viper Strike mit sich führen kann.

Noch vor Kurzem hatte sich die US-Regierung geweigert, Kampfflugzeuge in die Ukraine zu schicken. Jetzt plant sie, die Ukraine mit einigen der modernsten und tödlichsten Langstreckendrohnen auszurüsten, die es momentan gibt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Hellfire-Raketen können auch vom Apache-Kampfhubschrauber verschossen werden. (Foto: dpa)

Der Plan soll den Verkauf von vier MQ-1C-Gray-Eagle-Drohnen vorsehen, die unter anderen in der Lage sind, jeweils acht Hellfire-Raketen zur Panzerabwehr zu transportieren, die eine Reichweite von bis zu acht Kilometern haben. Die Reichweite der Gray-Eagle-Drohne selbst beträgt 400 Kilometer. Sie könnte also problemlos weit ins russische Hinterland eindringen.

Genau an dieser Stelle dürften sich im US-Kongress, der das Ansinnen immer noch ablehnen kann, Bedenken breit machen. Ein Angriff auf Russland mit US-amerikanischen Waffen hätte wie bei den abgelehnten ballistischen Kurzstreckenraketen vom Typ MGM-140B ATACMS mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern, die vom Artilleriesystem HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) verschossen werden können, einen möglichen Vergeltungsschlag gegen die USA zur Folge.

Was macht die Gray Eagle so besonders

Die Gray-Eagle-Drohne kann in einer Höhe von über 8000 Metern fliegen. (Foto: dpa)

Aber was zeichnet die Drohne MQ-1C Gray Eagle sonst noch aus? Nach Angaben des Herstellers General Atomics Aeronautical Systems hat sie eine Spannweite von 17,7 Metern und ist 8,5 Meter lang. Sie verfügt über ein automatisches Start- und Landesystem (ATLS), das die Arbeit des Steuermanns am Boden deutlich erleichtert.

Die Gray Eagle kann sich zudem in einer Höhe von bis zu 8839 Metern bewegen und dort zwischen 36 und 45 Stunden ohne externe Tanks verweilen. Insofern dient die Drohne auch zur Aufklärung, Überwachung und Zielerfassung.

Auch Stinger-Raketen können von der Gray Eagle abgefeuert werden. (Foto: dpa)

Die Sensoren an der Gray Eagle können Vorher-nachher-Infrarotbilder zusammenführen und mithilfe der so sichtbar gewordenen Veränderungen, die durch Reifenspuren oder Fußabdrücke verursacht worden sind, sogar vergrabene Sprengkörper erkennen. Der Schwerkraftstoffmotor des Gray Eagle leistet 205 PS und ermöglicht je nach Treibstoffbeigaben eine Nutzlastkapazität von bis zu 240 Kilogramm. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 309 km/h.

Hellfire, Stinger oder Viper Strike

Neben den schon erwähnten Hellfire-Raketen kann die Gray Eagle auch AIM-92-Stinger-Raketen transportieren. Die sogenannte ATAS (Air To Air Stinger) ist eine Luft-Luft-Rakete, die eigentlich für den Einsatz in Hubschraubern wie dem AH-64 Apache entwickelt wurde. Die Rakete selbst ist identisch mit der Stinger, die von der Schulter abgefeuerten Boden-Luft-Rakete, die eine Reichweite von acht Kilometern hat und entwickelt wurde, um Ziele aus geringer Höhe anzugreifen.

Die Hellfire hat schon der Vorgänger der Gray Eagle, der Predator, ins Ziel gebracht. (Foto: picture-alliance / dpa)

Eine weitere Möglichkeit ist der Transport der Gleitbombe GBU-44/B Viper Strike. Diese sogenannte BAT-Munition (Brilliant Anti-Tank) verwendet passive Infrarot- und akustische Sensoren, um sich bewegende Panzer und gepanzerte Fahrzeuge tief im feindlichen Gebiet zu finden, anzugreifen und zu zerstören. Die BAT ist eine autonome Waffe, die in der Lage ist, sich bewegende Ziele durch ihre Sucher zu erkennen. Dabei ist es völlig egal, ob es Tag oder Nacht ist oder ob widrige Witterungsbedingungen die Sicht beeinträchtigen. Von der Gray-Eagle-Drohne ins Zielgebiet getragen, kann eine GBU-44/B Viper Strike weitere zehn Kilometer bis zum endgültigen Ziel autonom zurücklegen.

Am Ende steht aber, solange der US-Kongress kein grünes Licht gegeben hat, nicht fest, ob die MQ-1C Gray Eagle überhaupt an die Ukraine geliefert wird. Und wenn, ist immer noch die Frage, welche Raketen die USA mitliefern.