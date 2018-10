Politik

Koalitionsrechner bei n-tv.de: Wer in Hessen mit wem regieren könnte

Die Wahllokale sind geschlossen, die Auszählung der Stimmen beginnt: Mit den ersten Prognosen beginnen nach der Landtagswahl in Hessen die Rechenspiele: Welche Partei wird den Ministerpräsidenten stellen? Prüfen Sie die Optionen selbst im Koalitionsrechner.

Bei der Landtagswahl in Hessen bestätigen erste Prognosen nach Schließung der Wahllokale die Erwartungen eines denkbar knappen Wahlausgangs. CDU und SPD müssen demnach massive Stimmverluste hinnehmen. Die Grünen kommen auf fast 20 Prozent. Die AfD zieht mit rund 12 Prozent der Stimmen erstmals in den hessischen Landtag ein. Die FDP kommt in den Schätzungen auf 7,5 Prozent, die Linke auf 6,5 Prozent.

Damit zeichnet sich ab, was Beobachter bereits im Vorfeld befürchteten: Ministerpräsident Volker Bouffier muss um den Fortbestand des schwarz-grünen Bündnisses in Hessen fürchten. CDU und Grüne kommen zusammen auf 56 Sitze - und liegen damit exakt auf der Grenze zur Regierungsmehrheit.

Prüfen Sie die Optionen selbst im n-tv.de Koalitionsrechner:

Mehr zum Thema 16.10.18 Landtagswahl in Hessen Alle Zahlen im Überblick

Für eine sichere Mehrheit im Landtag könnten CDU und Grüne die FDP ins Boot holen. Dass die Grünen das Lager wechseln, um ein neues Dreierbündnis zu schmieden, erscheint auf der Basis erster Hochrechnungen unwahrscheinlich: Einer rot-rot-grünen Koalition fehlen bislang noch mindestens zwei Sitze bis zur Mehrheit.

Politisch weniger wahrscheinlich ist eine Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen. Zusammen kommen die drei Parteien in Hessen wohl nur auf 55 des regulär 110 Sitze umfassenden Wiesbadener Landtags. Und schließlich wäre tatsächlich in Hessen auch eine Große Koalition möglich. Allerdings müssen auch die Befürworter einer solchen politischen Lösung in Hessen noch um jede Wählerstimme bangen: Rein rechnerisch liegen CDU und SPD zunächst noch bei 56 Sitzen.

Quelle: n-tv.de