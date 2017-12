Reise

Besonders cooles Hotel: In Finnland steht ein "Iglu-Dorf" aus Glas

Einmal Polarlichter zu sehen - das steht bei vielen auf der Wunschliste. Wer das Naturphänomen erleben will, muss sich normalerweise großer Kälte aussetzen. In einem Naturressort in Lappland kann man diese einzigartige Erfahrung auch mit Komfort machen.

Das Polarlicht (als Nordlicht auf der Nordhalbkugel wissenschaftlich Aurora borealis, als Südlicht auf der Südhalbkugel Aurora australis) steht bei vielen Weltenbummlern auf der "Bucket List". Wer dieses Naturphänomen sehen und erleben will, muss sich für gewöhnlich tiefen Temperaturen aussetzen. In einem Naturressort in Nordlappland lässt sich diese einzigartige Erfahrung auch ganz ohne Frostbeulen machen.

Es war das Jahr 1999, als dem finnischen Hotelbesitzer Jussi Eiramo eine geniale Idee kam: "Viele meiner Gäste verließen selbst bei minus 30 Grad ihre Schneeiglus oder Holzhütten, damit sie auf keinen Fall die Nordlichter verpassen. Als ich dann von Thermoglas hörte, kam mir die Idee und ich machte mich an den Prototypen."

Glas-Bauten, Schnee-Iglus und traditionelle Blockhütten

Das Ergebnis lässt sich heute nicht nur bestaunen, sondern auch bewohnen: ein ganzes Dorf aus Glas-Iglus, von denen aus Jussis Gäste einen perfekten Blick auf die tanzenden Himmelslichter erhaschen können, während sie unter einer warmen Decke liegen.

Das "Kakslauttanen Arctic Resort" ist mittlerweile weit über Finnlands Landesgrenzen hinaus bekannt. Neben den ikonischen Glas-Bauten gibt es auf dem Gelände auch tatsächliche (Schnee-)Iglus und traditionelle Blockhütten. Auf Luxus müssen die Urlauber inmitten unberührter Natur keineswegs verzichten - bei Kakslauttanen handelt es sich um ein Vier-Sterne-Ressort. Das wird auch bei den Preisen deutlich. Selbst die kleinen Glas-Iglus für zwei Personen kosten über 400 Euro pro Nacht.

Iglus für Touristen in Alpenländern

Aber nicht nur in Finnland kann man als Tourist in einem Iglu übernachten, auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auf der Zugspitze, in Kaprun, im Brixental, an mehr als einem halben Dutzend Orten in der Schweiz - überall entstehen Igludörfer, wenn genug Schnee liegt und es auf den Bergen kalt genug ist, um sie zu bauen.

In Brixen in Tirol etwa, in der Skiwelt Wilder Kaiser, gibt es ein Alpeniglu-Dorf, in dem jedes Jahr zudem noch eine Kapelle aufgebaut wird. Die nutzen dann Brautpaare für eine ganz besondere Hochzeit.

Quelle: n-tv.de