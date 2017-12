Reise

Von Rostock nach Papenburg: Neue Aida-Generation entsteht in Meyer-Werft

Die Reederei Aida baut derzeit an einer neuen Schiffsgeneration. Der Neubau soll "AIDAnova" heißen und wird in der Meyer-Werft in Papenburg gefertigt. Das 5000-Gäste-Schiff soll mit Flüssiggas neue Umweltstandards setzen. Auch ein Schwesternschiff ist geplant.

Die Rostocker Reederei Aida setzt ihren Neubaureigen fort: Nun steht mit der "AIDAnova" auch eine neue Schiffsgeneration in den Startlöchern. Erstmalig werden auf einem Kreuzfahrtschiff dann vier Dual-Fuel-Motoren zum Einsatz kommen, was die Emissionen deutlich reduzieren soll.

Aida will damit als weltweit erste Reederei die neuen Schiffe mit 100 Prozent LNG (Flüssiggas) betreiben und umweltfreundlicher werden - Umweltschützer kritisieren die hohen Emissionen von Kreuzfahrtschiffen. Die "Nova" wird zwei große LNG-Tanks mit 35 Metern Länge und einen kleineren mit 28 Metern haben.

Das Schiff wird 337 Meter lang und 42 Meter breit sein. Insgesamt wird die "Nova" mehr als 2600 Kabinen und 20 Decks haben. Den Passagieren werden insgesamt 17 Restaurants und 23 Bars zur Verfügung stehen. Insgesamt betreibt Aida in seiner Flotte derzeit 12 Kreuzfahrtschiffe.

Baugleiches Schwesternschiff folgt

Die Indienststellung ist für den Herbst 2018 geplant. Am 2. Dezember 2018 wird der Flottenzugang das erste Mal nach Hamburg kommen und von dort aus in Richtung Kanaren fahren. Geplant sind in der Saison ab Dezember 2018 siebentägige Rundfahrten um die Kanarischen Inseln. Ein Schwesternschiff der "Nova" soll bereits im Frühjahr 2021 auf den Markt kommen.

Die Kreuzfahrtreedereien bauen derzeit jedes Jahr neue Schiffe, um die immer größer werdende Nachfrage nach Schiffsreisen zu befriedigen. Allein im Jahr 2016 sind mehr als zwei Millionen Deutsche auf eine Kreuzfahrt gegangen. Besonders beliebt bei den deutschen Kunden sind die Schiffe der Reedereien Aida und Tui Cruises, da sie deutschsprachig sind. Vor wenigen Tagen hat auch die Reederei MSC mit der "MSC Seaside" einen Neubau in Dienst gestellt. Tui Cruises plant für 2018 die Indienststellung der neuen "Mein Schiff 1".

Quelle: n-tv.de