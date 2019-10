In Berlin fordert die Fußballer von Fortuna Düsseldorf drei Elfmeter, bekommen aber nur einen. Auch, weil der Video-Assistent dem Schiedsrichter in einem Fall nicht die bestmöglichen Bilder zeigt. Auf Schalke ist der Unparteiische derweil erst streng und dann zu großzügig.

Maximilian Mittelstädt war nach dem Schlusspfiff des Spiels zwischen Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf (3:1) erleichtert. "Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn der Schiedsrichter auf den Punkt gezeigt hätte", kommentierte der Berliner Verteidiger jene Szene im Strafraum der Hertha nach 24 Minuten, in der sein Gegenspieler Lewis Baker beim Zweikampf mit ihm zu Fall gekommen war. Der Unparteiische Martin Petersen hatte aber an diesem siebten Spieltag der Fußball-Bundesliga nicht auf den Punkt gezeigt, also keinen Elfmeter für die Fortuna gegeben - und das, obwohl ihm sein Video-Assistent (VAR) ein Review empfohlen und der Referee sich die Bilder daraufhin selbst angesehen hatte.

Der Düsseldorfer Trainer Friedhelm Funkel zeigte gleichwohl Verständnis dafür, dass Petersen bei seiner Entscheidung blieb: "Den kann man geben, muss man aber nicht." Es kommt selten vor, dass sich beide Seiten im Sinne des sportlichen Gegners zu einer strittigen Szene äußern. In diesem Fall war es ein Indiz dafür, dass die Angelegenheit nicht eindeutig war. Fest steht: Mittelstädt hatte nicht den Ball gespielt, dafür aber mit seinem Knie das Knie von Baker getroffen. Ob das ursächlich dafür war, dass der Düsseldorfer fiel, ist fraglich. Trotzdem hätte Petersen vielleicht anders entschieden, wenn er die Bilder aus der Hintertorperspektive zu sehen bekommen hätte.

Denn der Kontakt am Knie war in dieser Kameraeinstellung, die auch vom Fernsehen gezeigt wurde, gut zu erkennen. Anders verhielt es sich mit den Bildern, die der Video-Assistent dem Schiedsrichter in der Review Area vorführte. Sie waren aus einem anderen Blickwinkel aufgenommen worden und ließen einen regelwidrigen Körpereinsatz des Berliners allenfalls erahnen, was dem Unparteiischen begreiflicherweise "im Spiel und dann auch nach Sichtung der Bilder nicht ausgereicht hat", wie er sagte. "Ich bin darauf angewiesen, dass der Video-Assistent mir die besten Bilder liefert", so Petersen.

Alles eine Frage der Perspektive

Das geschah in jedoch nicht, weil niemand bemerkt hatte, dass die Hintertorkamera die aufschlussreicheren Aufnahmen geboten hätte. Der Video-Assistent kann auf dieselben Bilder zugreifen wie die übertragenden Fernsehsender, mit der Unterstützung eines weiteren Assistenten und zweier Video-Operatoren wählt er bei einer zu prüfenden Szene aus über 20 Kameraperspektiven bis zu vier aus, die er für besonders aussagekräftig hält. Der Zeitdruck ist enorm, weil die Überprüfung schnell gehen muss. Deshalb kommt es vor, dass der Video-Assistent und seiner Helfer eine günstige Kameraeinstellung übersehen, die dem Bildregisseur des Fernsehens dagegen aufgefallen ist.

Als Dedryk Boyata nach einer halben Stunde im eigenen Strafraum dem Düsseldorfer Oliver Fink auf den Fuß trat und der Unparteiische erneut weiterspielen ließ, hatte der VAR in Köln jedoch die besten Bilder parat, auch wenn er dafür überdurchschnittlich lange, nämlich eine ganze Minute benötigte. Diesmal gab es jedenfalls keine zwei Meinungen: Es war ein eindeutiges Foul, das nur eine Entscheidung zuließ, nämlich den Strafstoß. Im Gegensatz dazu schieden sich die Geister acht Minuten vor Schluss, als Kenan Karaman in den Berliner Strafraum flankte und der Herthaner Per-Ciljan Skjelbred den Ball mit dem rechten Arm ins Toraus lenkte. Ein strafbares Handspiel? Nein, befand der Schiedsrichter und entschied auf Eckstoß. Der Video-Assistent erhob keinen Einwand.

Beim Handspiel gibt es weiterhin einen Graubereich

Es ist eine Szene, die zeigt, wie schwierig die Beurteilung von Handspielen auch nach der Neuformulierung der betreffenden Regel sein kann: Einerseits war Skjelbred mit seinen Armen in einem natürlichen Bewegungsablauf, und der rechte Arm schwang ein Stück nach hinten, als er vom Ball getroffen wurde. Das ist ein Zeichen dafür, dass er nicht unter Spannung stand, wie es üblich ist, wenn der Ball aufgehalten werden soll. Die Körperfläche wäre damit nicht unnatürlich verbreitert worden. Andererseits wirkte es ein wenig so, als wäre der Arm nicht ganz zufällig in der Schussbahn des Balles gewesen und als hätte der Berliner das Handspiel zumindest billigend in Kauf genommen.

Eine Situation, in der es sowohl für die getroffene Entscheidung als auch für einen Elfmeterpfiff gute Argumente gibt und die sich auch nach mehrmaligem Betrachten der Wiederholungen nicht klar zur einen oder zur anderen Seite auflösen lässt. Deshalb war Petersens Entschluss, mit einem Eckstoß fortzufahren, zumindest vertretbar, und deshalb griff der VAR zu Recht nicht ein. Was bleibt, ist die Feststellung, dass von drei denkbaren Strafstößen für die Fortuna einer gegeben wurde - nämlich der einzige, der wirklich klar und eindeutig war. Die anderen beiden fallen in die Rubrik "Kann-Elfmeter". Aus der Perspektive des neutralen Beobachters ist es zu begrüßen, wenn in solchen Zweifelsfällen für den Angeklagten entschieden wird.

