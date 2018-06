Sport

Fußball-Fachfrau online bepöbelt: ZDF stellt Strafanzeige nach Neumann-Hetze

Seit Claudia Neumann für das ZDF bei der Fußball-WM kommentiert, ist die Fachfrau in den sozialen Medien heftiger Kritik ausgesetz. Allerdings gibt es auch da eine Grenze zur Beleidigung, deswegen schaltet ihr Arbeitgeber nun die Staatsanwaltschaft ein.

Der öffentlich-rechtliche TV-Sender ZDF hat auf die Hetze gegen die Fußball-WM-Kommentatorin Claudia Neumann in den sozialen Medien reagiert und Strafanzeige erstattet. "Das ZDF hat bei der Staatsanwaltschaft Mainz Strafantrag gestellt gegen zwei Nutzer, die sich auf Social Media gegenüber Claudia Neumann und dem ZDF extrem abfällig geäußert haben", zitierte die "Allgemeine Zeitung" aus Mainz ZDF-Intendant Thomas Bellut.

Es gehe um Beleidigung und die öffentliche Aufforderung zu Straftaten. "Offenbar hat immer noch ein Teil der Zuschauer ein Problem damit, dass eine Frau Fußball kommentiert", sagte Bellut nach einer Sitzung des ZDF-Fernsehrats in Mainz. Er sprach von einer "abenteuerlichen Einstellung".

Der Sender habe in den vergangenen drei Jahren eine feste Vorgehensweise. Bellut: "Wir verfolgen alle Attacken gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZDF, die Straftatbestände erfüllen, in jedem Fall." Er hoffe auf eine abschreckende Wirkung. Zuletzt hatten sich der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Journalistinnenbund gemeinsam für die ZDF-Fußball-Kommentatorin Neumann eingesetzt. Die Organisationen schrieben in einer gemeinsamen Pressemitteilung, sie zeigten "gemeinsam allen Pöblern symbolisch die Rote Karte für Anfeindungen und verbale Gewalt" gegen Neumann.

ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann hatte zuletzt im Gespräch mit dem Sport-Informationsdienst beklagt: "Dass Frauen Fußball live kommentieren, scheint nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern für verstörende Reaktionen zu sorgen."

Quelle: n-tv.de