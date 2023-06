Die Gebühren zur Abwasserentsorgung unterscheiden sich in Deutschland von Stadt zu Stadt enorm. Laut einer Studie zahlen Haushalte in Mönchengladbach am meisten. Die Unterschiede seien nicht hinnehmbar, mahnt der Eigentümerverband Haus & Grund und fordert mehr Transparenz.

Die Kosten der Haushalte für die Entsorgung ihres Abwassers gehen in Deutschland stark auseinander. Je nach Wohnort ergeben sich Differenzen von jährlich über 700 Euro, wie der Eigentümerverband Haus & Grund mitteilte. Demnach zahlt ein durchschnittlicher Vierpersonenhaushalt in Ludwigsburg oder Worms im Schnitt weniger als 300 Euro im Jahr, in Mönchengladbach oder Potsdam sind es mehr als 900 Euro. "Die Abwassergebühren können nicht in jeder Stadt gleich hoch sein", erklärte Verbandspräsident Kai Warnecke dazu. "Aber 300 Prozent Unterschied sind nicht hinnehmbar. Da müssen die Versorger und die Städte ran, denn jeder Euro Entlastung ist wichtig."

Verglichen wurden für die Studie die jährlichen Gebühren für die Entsorgung etwa von Badewasser, Waschwasser und Toilettenspülungen in den nach Einwohnerinnen und Einwohnern 100 größten deutschen Städten. Demnach erhöhten 71 Städte seit der vorangegangenen Untersuchung 2020 die Abwasserkosten, in 17 Städten sanken sie, in zwölf blieben sie weitgehend unverändert. Verfasst wurde die Studie im Auftrag von Haus & Grund vom Institut der Deutschen Wirtschaft.

Warnecke forderte die Kommunen auf, die Gründe für die großen Unterschiede zu analysieren und transparent zu machen. "Dieses Ranking soll ein Anstoß dafür sein, sich mit anderen Städten auszutauschen, voneinander zu lernen, um Kosten zu senken und nicht ständig eigene Besonderheiten zu pflegen und in den Vordergrund zu stellen."

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) erklärte dazu, die Höhe der Kosten müsse sogar von Region zu Region und von Stadt zu Stadt verschieden sein, "weil sie unterschiedliche Leistungen, Standorte, Rahmenbedingungen vor Ort berücksichtigt". Es müsse jeweils die individuelle Lage vor Ort betrachtet werden, etwa unterschiedlich hohe Kosten für Betrieb, Instandhaltung und Modernisierung der lokalen Abwasserinfrastruktur.