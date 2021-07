Jeder zehnte Neuwagen in Deutschland hat mittlerweile einen Elektromotor.

Lange führen E-Autos ein Nischendasein in Deutschland. Doch damit soll es bald vorbei sein: Wirtschaftsminister Altmaier sieht den Wandel der Mobilität in vollem Gange. 2030 sollen sogar deutlich mehr Batterieautos über die Straßen rollen, als bisher angenommen. Es könnte sogar für die Einhaltung der Klimaziele reichen.

Deutschland liegt beim Thema Elektromobilität laut Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gut auf Kurs. "Ich gehe davon aus, dass die Zahl der Elektrofahrzeuge in Deutschland im Jahre 2030 um einen gewaltigen Betrag bis hin zu 40 Prozent höher sein wird als bisher angenommen", sagte der CDU-Politiker der Zeitung "Augsburger Allgemeinen" unter Verweis auf neue von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Berechnungen.

Nachdem der Bund bislang mit zehn Millionen zugelassenen Batterieautos bis 2030 gerechnet hatte, könnte damit die von Experten genannte Mindestzahl von 14 Millionen Elektrofahrzeugen zur Einhaltung der Klimaziele im Verkehr erreicht werden. "Was wir im Augenblick erleben, ist ein ganz rasanter Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität", sagte Altmaier dem Blatt. "Wir erleben, dass immer mehr Menschen sich mit der Frage beschäftigen: Soll denn das nächste Auto noch ein Verbrenner sein oder bereits ein Plug-in Hybrid oder ein voll elektrisches Auto?"

Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral werden

Deutschland komme damit den Klimaschutzzielen einen wichtigen Schritt näher: "Wir wollen klimaneutral werden in Europa bis 2050 und in Deutschland bis 2045. Und das bedeutet: Wir müssen uns beeilen mit der Umstellung von fossilen Brennstoffen." Die deutliche Erhöhung der Umweltprämie für Elektroautos habe die Nachfrage sprunghaft steigen lassen, so dass es inzwischen sogar Wartezeiten gebe.

Bei immer mehr Neuwagen in Deutschland handelt es sich um reine Elektroautos. Insgesamt rund 149.000 Batterie-Antriebe kamen nach jüngsten Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) von Anfang Juli im ersten Halbjahr 2021 neu auf die Straße. Das waren mehr als dreimal so viele E-Autos wie noch im Vorjahreszeitraum. Mehr als jeder zehnte Neuwagen hatte damit einen Elektromotor. Noch im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres hatte ihr Anteil gerade einmal bei 3,5 Prozent an allen Neuzulassungen gelegen.