Die Furcht vor der Rezession schwindet. Die Fed könnte das zum Anlass nehmen, die Geldpolitik zu straffen. Anleger lassen sich davon nicht abschrecken und greifen beherzt zu. Großer Gewinner ist Tesla mit seinen Plänen für eine Lithium-Raffinerie.

Beflügelt von Kursgewinnen bei Technologieaktien haben die US-Börsen am Freitag zugelegt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann 1,19 Prozent auf 32.151,71 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 kletterte um 1,53 Prozent auf 4067 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 2,1 Prozent auf 12.112 Punkte. Nach den kräftigen Abverkäufen in den letzten Augustwochen sei nun eine Aufholjagd im Gange, sagte Händler Dennis Dick vom Broker Triple D Trading.

Richtungsweisend dürften die Inflationsdaten in der kommenden Woche sein, die Hinweise auf das Tempo der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Federal Reserve liefern dürften. Fed-Chef Jerome Powell hatte zuletzt weitere Straffungen in Aussicht gestellt. Fed-Direktor Chris Waller sieht eine geschwundene Furcht vor einer Rezession als Grundlage für einen weiter aggressiven Zinskurs.

Anleger sehen mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von rund 85 Prozent, dass die Fed bei der Sitzung in diesem Monat um weitere 75 Basispunkte anheben wird. "Wir haben mehr falkenhafte Kommentare von Zentralbanken nicht nur in den USA, sondern weltweit gesehen - von der Bank of England und der EZB", sagte Matthias Scheiber, globaler Leiter des Portfoliomanagements für Multi-Asset-Lösungen beim Vermögensverwalter Allspring. "Das sieht man an den kurzfristigen Zinsen." Diese sprangen zeitweise deutlich an. Die zweijährigen Bundespapiere rentierten im Laufe des Tages in der Spitze auf einem Elf-Jahres-Hoch von 1,429 Prozent.

Dollar-Index verliert wieder

Notenbanker werden als Falken bezeichnet, wenn sie eine Straffung der Geldpolitik durch Erhöhung der Zinsen oder eine Bilanzreduzierung signalisieren. Gewinnmitnahmen drückten den Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt und der am Mittwoch ein 20-Jahres-Hoch erreicht hatte, mehr als ein halbes Prozent ins Minus. Bei den meisten Rohstoffen griffen Investoren deswegen beherzt zu, da die Abwertung der Weltleitwährung diese für Investoren außerhalb der USA attraktiver macht.

Tesla-Anleger reagierten positiv auf Pläne des Konzerns, eine Lithium-Raffinerie in Texas zu errichten. Die Aktien legten 3,5 Prozent zu. In der möglichen Anlage an der Küste des US-Bundesstaats soll das für Autobatterien benötigte Metall bearbeitet werden. Damit würde Tesla die Versorgung mit einer der wichtigsten Komponenten zum Fahrzeugbau sicherstellen.

Aktien von Zscaler schossen fast 22 Prozent nach oben. Das auf Unternehmen ausgerichtete Cloud-Sicherheitsunternehmen übertraf im Quartal mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 25 Cent pro Aktie die Analystenschätzungen. Positiv überraschte auch der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023. Dann soll der bereinigte Gewinn im Bereich von 1,16 bis 1,18 US-Dollar pro Aktie liegen. Der Lebensmittelhändler Kroger verlieh seinen Anteilsscheinen mit einer Prognoseanhebung Flügel. Die Papiere legten mehr als sieben Prozent zu. Die Nachfrage nach seinen Produkten bleibe trotz steigender Preise hoch.