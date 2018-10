Wirtschaft

"Diesmal schaffen wir es": BER-Eröffnung steht nichts mehr entgegen

Trotz jahrelanger Verzögerungen und Terminverschiebung ist BER-Chef Lütke Daldrup optimistisch: Der Hauptstadtflughafen öffnet wie geplant im Herbst 2020 seine Tore. Auch der finanzielle Ausblick gibt Anlass zur Hoffnung.

BER-Chef Engelbert Lütke Daldrup sieht die geplante Eröffnung des Hauptstadtflughafens im Herbst 2020 nicht in Gefahr. "Nein, diesmal schaffen wir es", sagte er der "Welt am Sonntag" auf die Frage, ob es erneut Verzögerungen geben werde. "Es gibt einen klaren Zeitplan, wir haben für verschiedene Risiken Vorsorge getroffen, auch was zeitliche Verzögerungen angeht."

Auf der Baustelle komme es nun darauf an, "letzte Mängel" zu beseitigen und das Zusammenspiel der technischen Anlagen zu testen, sagte Lütke Daldrup. "Das wird gelingen." Der Flughafenchef hatte bereits in den vergangenen Monaten betont, dass man im Zeitplan liege und dass Geduld nötig sei. Es sei besser, diesen Stress auszuhalten, als noch einmal einen Eröffnungstermin abzusagen.

Zur finanziellen Situation sagte Lütke Daldrup, es gebe "einen verabschiedeten Businessplan und auch eine klare Finanzierung der aufgelaufenen zusätzlichen Baukosten". Ab 2020 werde die Flughafengesellschaft mit dem BER "deutlich mehr Geld verdienen und auch aus eigener Kraft neue Kredite stemmen können". Einem vor wenigen Tagen vorgestellten Bericht zufolge machte die Flughafengesellschaft, an der Berlin zu gut einem Drittel beteiligt ist, 2017 rund 84 Millionen Euro Verlust.

Ursprünglich sollte der Flughafen nach dem Baubeginn 2006 im Herbst 2011 in Betrieb gehen. Wegen schwerwiegender Technikprobleme im Hauptgebäude musste die Inbetriebnahme jedoch mehrmals verschoben werden. Aus der Berliner Regierungskoalition kamen im September Zweifel an einem Start des Flughafens im Herbst 2020.

