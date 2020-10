Die Chancen, die Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens einmal mehr zu verhindern, werden immer kleiner. Das Großprojekt hat inzwischen alle Behördenpapiere beisammen und die Bestätigung, dass alles ordnungsgemäß funktioniert. Damit könnten Ende des Monats die ersten Flugzeuge landen.

Beinahe eineinhalb Jahrzehnte nach dem ersten Spatenstich für den neuen Hauptstadtflughafen BER gibt es für die Eröffnung nun auch den letzten notwendigen Behördenstempel. Die gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg gestattete die Betriebsaufnahme und übergab das Betreiberzeugnis, wie das brandenburgische Verkehrsministerium und die Flughafengesellschaft mitteilten. Beide Dokumente sind notwendig, um einen Verkehrsflughafen in Deutschland betreiben zu können.

Die Behörde habe den BER auf Herz und Nieren geprüft und nun den letzten wichtigen Meilenstein gesetzt, bemerkte Minister Guido Beermann. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup sagte: "Nach menschlichem Ermessen steht einer Eröffnung des BER am 31. Oktober 2020 nichts mehr entgegen." Man habe nachweisen können, "dass die gesamte Flughafenanlage und die eingebaute Ausrüstung den Vorgaben entsprechen und ordnungsgemäß funktionieren". Damit habe die Betreibergesellschaft nun "die letzten erforderlichen Bescheide, dass wir einen nach allen Vorschriften und Regularien betriebsbereiten Flughafen haben".

Die BER-Inbetriebnahme beginnt nach Betreiber-Angaben am 31. Oktober 2020 mit der Eröffnung des Terminals 1. An diesem Tag werden demnach parallel eine Maschine der britischen Fluggesellschaft Easyjet sowie eine Maschine der Lufthansa ankommen. Am Morgen des 4. November soll die südliche Start- und Landebahn mit der Landung einer Maschine der Qatar Airways in Betrieb gehen. Ab diesem Tag gelten dann laut FBB auch die neuen Nachtflugbeschränkungen des BER. Der Umzug vom Berliner Flughafen Tegel zum BER endet demnach mit dem letzten Flug einer Air France von Berlin-Tegel nach Paris am 8. November 2020.

Der neue Flughafen an der Berliner Stadtgrenze im brandenburgischen Schönefeld sollte eigentlich vor neun Jahren in Betrieb gehen. Wegen Fehlplanungen, Baumängeln und technischer Probleme wurde die Eröffnung jedoch immer wieder verschoben.