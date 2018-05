Wirtschaft

Gewerkschaften warnen: Bei Ryanair drohen im Sommer Streiks

Bei Ryanair könnte es mitten im Sommerreisegeschäft zu Streiks der Flugbegleiter kommen. Gewerkschaften in mehreren Ländern wollen ihre Forderungen bis Ende Juni erfüllt sehen. Ihnen geht es vor allem um die rechtliche Situation.

Beim Billigflieger Ryanair könnte es in der Ferienzeit Streiks geben. Gewerkschaften von Flugbegleitern in Spanien, Portugal, Belgien und Italien drohten mit Arbeitsniederlegungen im Sommer, wenn Ryanair nicht bis zum 30. Juni ihre Forderungen erfüllt.

Wie die spanische Gewerkschaft USO mitteilte, bekräftigten die Gewerkschaften bei einem Treffen in Madrid die Forderung, nicht mehr alle Angestellten nach irischem Recht zu beschäftigen. Außerdem soll Ryanair Beschäftigte mit Leiharbeitsverträgen besser stellen. Die Fluggesellschaft hatte zuletzt in mehreren Ländern Pilotengewerkschaften offiziell anerkannt und sich damit von einer jahrzehntelangen Unternehmenspraxis verabschiedet. Daraufhin forderten Beschäftigte in zahlreichen Ländern bessere Arbeitsbedingungen.

Zuvor hatte es bei Ryanair heftig rumort. Das Unternehmen musste im Herbst und Winter Tausende Flüge streichen - nach eigener Darstellung wegen eines Planungsfehlers beim Urlaub der Piloten. Außerdem gab es die ersten Warnstreiks in der Geschichte des irischen Unternehmens. In der Vergangenheit stand die Airline immer wieder aufgrund ihrer Arbeitsverträge in der Kritik. Trotz aller interner Probleme baut die Fluggesellschaft ihr Streckenangebot immer weiter aus, um mit der Konkurrenz mitzuhalten.

Quelle: n-tv.de