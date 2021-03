Stühlerücken im Dax: Für Beiersdorf endet die Mitgliedschaft im deutschen Leitindex. Dafür rückt eine Siemens-Tochter nach. Auch in den Indizes darunter kommt es zu Veränderungen.

In den deutschen Aktienindizes gibt es Bewegung: Siemens Energy rückt in die Topliga der Deutschen Börse auf. Das erst im vorigen Jahr von Siemens abgespaltene Münchner Energietechnik-Unternehmen ersetzt im Deutschen Aktienindex Dax den Hamburger Konsumgüter- und Kosmetikhersteller Beiersdorf, wie der Börsenbetreiber in Frankfurt entschied. Der Nivea-Hersteller Beiersdorf war erst Ende 2008 in den Dax aufgestiegen.

Hellofresh war auch als heißer Kandidat gehandelt worden, muss sich aber noch gedulden, weil der Kochbox-Anbieter seine Geschäftszahlen nicht rechtzeitig vorgelegt hatte, um für einen Aufstieg in Frage zu kommen. Auch der Online-Modehändler Zalando schaffte es diesmal nicht in den Dax. Damit bleibt dem Bau-Zulieferer HeidelbergCement eine Herabstufung in den Nebenwerte-Index MDax zunächst erspart.

Indexfonds müssen nachziehen

Die Umsetzung der jüngsten Änderungen erfolgt zum Montag, 22. März. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. Die nächste Dax-Neuordnung steht bereits in rund sechs Monaten an. Dann wird der Leitindex von bisher 30 auf 40 Werte erweitert.

Chancen auf den Dax-Aufstieg waren auch dem Kochboxen-Lieferanten Hellofresh eingeräumt worden. Experten zufolge dürfte das Unternehmen wohl nur deshalb an der Aufnahme in die erste Börsenliga vorbeigeschrammt sein, weil es seine Jahreszahlen nicht bereits Ende Februar vorgelegt hat.

Eine der verschärften neuen Börsenregeln besagt nämlich seit Ende 2020, dass ein Dax-Kandidat zwei Jahre in Folge ein positives operatives Ergebnis (vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, Ebitda) vorweisen muss. Hellofresh hat das laut den am 2. März vorgelegten Jahreszahlen zwar geschafft, doch für die Deutsche Börse dürfte der abgeschlossene Monat Februar Grundlage ihrer Überprüfungen gewesen sein.

Mehrere Wechsel im M- und SDax

Zuletzt war der wichtigste deutsche Börsenindex im vorigen Sommer neu sortiert worden. Damals übernahm der internationale Essenlieferdienst Delivery Hero im Leitindex den Platz des Zahlungsdienstleisters Wirecard, der nach einem milliardenschweren Bilanzskandal insolvent ist.

Im MDax kommt es zu vier Wechseln: Neu werden in der zweiten Reihe neben Beiersdorf, die Porsche Automobil Holding, der Solar- und Windparkbetreiber Encavis und und der Windanlagenbauer Nordex gelistet. Abschied nehmen Siemens Energy, Aareal Bank, der Handelskonzern Metro und der Lichtkonzern Osram.

Im SDax werden fünf Plätze neu vergeben: Nordex, Encavis, Hornbach, Cropenergies und SNP Schneider-Neureither & Partner fallen aus dem Index. Osram, Metro, Aareal Bank, der Halbleiter-Ausrüster Suess Microtec SE und und der Autozulieferer Leoni nehmen die Plätze ein. Im TecDax ersetzt SMA Solar den Titel des das Karrierenetzwerks New Work.