An offiziellen Ausgabestellen in Berlin werden seit Wochen kaum noch Gelbe Säcke ausgeteilt. Der drohende Mangel an Mülltüten könne bald rund 400.000 Haushalte betreffen, warnt der Entsorger Alba. Berliner sollen sich nun zunächst "untereinander mit Säcken aushelfen".

Wegen des weltweiten Kunststoffmangels könnten in Berlin in den kommenden Monaten Millionen Gelbe Säcke zur Wertstoffsammlung fehlen. Seit Wochen seien sie an den offiziellen Ausgabestellen kaum noch zu bekommen, heißt es in einem "Spiegel"-Bericht. Betroffen seien laut dem Entsorger Alba rund 220.000 Grundstücke in Siedlungsgebieten, bebaut zumeist mit Ein- oder Zweifamilienhäusern. Rund 400.000 Haushalte müssten mit einem Mangel rechnen, berichtete der "rbb".

Das Problem sei seit Herbst 2021 bekannt, Hoffnung auf eine baldige Entspannung mache das Unternehmen seinen Hunderttausenden betroffenen Kunden jedoch nicht. Zwar werde Mitte Juli eine Lieferung von 1,3 Millionen gelben Mülltüten erwartet - eine darüber hinausgehende Prognose sei jedoch nicht möglich.

Hintergrund sei nach Angaben eines Sprechers des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE) unter anderem ein Rohstoffmangel in den Produktionsländern. Es fehle vor allem an sogenannten Polyethynel-Granulaten, die für die Produktion notwendig seien. Hinzu kämen Probleme mit der Energieversorgung in den Herstellungsländern sowie gestörte Lieferketten.

Trend geht zur gelben Tonne

Für die Entsorgung von Leichtverpackungen sind in Deutschland die sogenannten Inverkehrbringer verantwortlich, also etwa die Hersteller von Supermarkt-Ware. In rund 400 Vertragsgebieten in Deutschland beauftragen sie dafür spezialisierte Unternehmen - die sogenannten dualen Systeme -, die sich um die Abholung, Sortierung und das Recycling kümmern. In 200 dieser Gebiete werden laut BDE Gelbe Säcke genutzt, die unter anderem in Bürgerämtern abgeholt werden können. In den übrigen 200 Gebieten gibt es die Gelbe Tonne. "In jüngerer Zeit sind in circa 80 Kommunen die Gelben Säcke bereits durch Gelbe Tonnen abgelöst werden", teilte der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) auf Anfrage mit. "Dieser Trend könnte sich jetzt weiter verstärken, wenn es bei der Versorgung mit Gelben Säcken Probleme gibt."

Anwohner in Berlin sollten sich nun "untereinander mit Säcken aushelfen, falls es noch Restbestände im Haushalt gibt", zitierte der "Spiegel" Alba. Zudem wolle das Unternehmen "in dieser Ausnahmesituation" transparente Säcke abholen, in denen die Wertstoffe gesammelt werden. Diese müssten die Berliner jedoch selbst einkaufen. Schwarze oder blaue Beutel indes "bleiben stehen, weil die Fahrer-Teams keine Sichtkontrolle des Sammelgutes vornehmen" könnten.