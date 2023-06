Beyoncé heizt Inflation in Schweden an

Ausverkaufte Renaissance-Tournee Beyoncé heizt Inflation in Schweden an

Was treibt die Inflation in Schweden in die Höhe? Die Energiepreise? Hohe Lebensmittelpreise? Beyoncé! Das ist zumindest die Vermutung des Chefvolkswirts der Danske Bank.

Beyoncé sorgt in Schweden für Inflation. Das hat Michael Grahn, Chefvolkswirt der Danske Bank, herausgefunden. Die Sängerin begann am 10. Mai ihre "Renaissance"-Welttournee in Stockholm, und das führte dem Ökonomen zufolge zu einem spürbaren Anstieg der Hotel- und Restaurantpreise in der Region.

Im Mai waren die Verbraucherpreise in dem Land um 9,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das lag deutlich über den Erwartungen von Analysten, die im Schnitt eine Inflationsrate von 9,4 Prozent vorhergesagt hatten. Womit sie nicht gerechnet hatten: Das schwedische Gastronomie- und Hotelgewerbe verzeichnete im Mai einen spürbaren Anstieg der Preise. Laut Grahn war die hohe Nachfrage der Beyoncé-Fans für satte zwei Drittel diese Preiserhöhungen verantwortlich.

"So etwas haben wir noch nie gesehen"

"Beyoncé ist in diesem Monat für diese Überraschung verantwortlich", sagte Grahn der "Financial Times" "Es ist ziemlich erstaunlich für ein einzelnes Ereignis. So etwas haben wir noch nie gesehen." Womöglich seien viele Fans aus dem Ausland nach Schweden gereist, da die Eintrittskarten im Vergleich zu anderen Ländern billiger waren - auch wegen der "sehr schwachen" schwedischen Währung. Die Tickets für Beyoncés Konzerte in Stockholm kosteten der Zeitung zufolge umgerechnet zwischen 55 und 128 Euro. Die Shows etwa in Las Vegas sind dagegen deutlich teurer. die Tickets sind für umgerechnet 83 bis 633 Euro zu haben. Besucher aus dem Ausland übernachten im Gegensatz zu Einheimischen in Hotels und müssen auswärts essen.

Die beiden Shows in Stockholm Anfang Mai waren ausverkauft und hatten der "FT" zufolge jeweils bis zu 46.000 Besucher. Zur Einordnung: In Stockholm leben knapp eine Million Menschen. Die Bevölkerung Schwedens beträgt zehn Millionen Menschen.

Der "FT "zufolge erwarten Wirtschaftsexperten, dass die Beyoncé-Inflation in Schweden bereits in diesem Monat wieder zurückgeht. Andreas Wallström, Leiter der Prognoseabteilung der Swedbank, befürchte jedoch, dass die nächste Konzertreihe eines Superstars in Schweden - drei Abende mit Bruce Springsteen in Göteborg - einen ähnlichen Effekt haben könnte.