Wert in drei Wochen verdoppelt Bitcoin knackt die nächste Schallmauer

Kaum eine Anlage hat sich an den Börsen im Corona-Jahr 2020 so gut entwickelt wie der Bitcoin. Manche Investoren sehen in der Digitalwährung schon eine Alternative zu Gold. Kritiker sehen aber triftige Gründe, vorsichtig zu sein.

Der Ansturm auf Digitalwährungen wie Bitcoin geht weiter. Am Donnerstag setzte die älteste und bekannteste Kryptowährung ihre von starken Kursschwankungen begleitete Rekordjagd fort. Auf der Handelsplattform Bitstamp kostete ein Bitcoin erstmals mehr als 40.000 US-Dollar. Im Hoch stieg der Kurs um mehr als zwölf Prozent auf rund 40.330 Dollar. Der drastische Anstieg erfasst mittlerweile auch andere Digitalwährungen, das gesamte Marktvolumen stieg deshalb erstmals über eine Billion Dollar.

Der Bitcoin eilt schon seit einiger Zeit von Rekord zu Rekord. Erst am 2. Januar war er erstmals auf 30.000 Dollar geklettert. Die Marke von 20.000 Dollar hatte er erstmals am 16. Dezember geknackt. Innerhalb von drei Wochen hat sich sein Wert somit verdoppelt. Im abgelaufenen Jahr gehörte er mit einem Kursplus von mehr als 300 Prozent zu den Anlagen mit den weltweit stärksten Zugewinnen. Auf Jahressicht hat sich sein Kurs sogar fast verfünffacht.

Gesamtwert von einer Billion US-Dollar

Es gibt mehrere Gründe für die Kursexplosion. Zuletzt hatte sich das Image des Bitcoin deutlich verbessert. Außerdem ermöglichte der Bezahldienst Paypal seinen US-Kunden den Handel mit Kryptowährungen. In diesem Jahr sollen auch Transaktionen in Bitcoin und anderen Digitalwährungen, von denen es mittlerweile Tausende gibt, möglich werden.

Andere Digitalwährungen haben von dem Boom zuletzt ebenfalls profitiert. Die nach Marktanteil zweitgrößte Kryptowährung Ether stieg auf rund 1277 Dollar, den höchsten Stand seit Anfang 2018. Vor allem der steile Kursanstieg des Bitcoin aber hat den Gesamtwert aller Kryptowährungen erstmals über die Marke von einer Billion US-Dollar getrieben. Das Internetportal Coinmarketcap wies am Donnerstag einen Höchstwert von rund 1,044 Billionen Dollar aus. Der Wert bezieht sich auf alle derzeit existierenden Digitalwährungen. Coinmarketcap zählt aktuell 8200 davon.

Digitalwährungen wie Bitcoin rufen nach wie vor sehr gespaltene Reaktionen hervor. Anhänger sehen darin nicht nur zukunftsweisende Technologien wie die durch Bitcoin bekanntgewordene Transaktionskette "Blockchain". Verwendet werden Internetwährungen auch als Spekulationsobjekt und zunehmend als Absicherung gegen Kursschwankungen anderer Finanzanlagen. Kritiker warnen hingegen vor einer Finanzblase und monieren unter anderem die teils extremen Kursschwankungen von Bitcoin und anderen Digitalwährungen.