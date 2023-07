Dow Jones schließt im Plus

Beim Zinsentscheid der Fed am Mittwoch haben sich die Märkte auf eine Erhöhung um einen Viertelprozentpunkt eingestellt.

China will seine lahmende Wirtschaft ankurbeln. Eine gute Nachricht für Anleger, die auf eine verstärkte Nachfrage der Volksrepublik hoffen. Titel von Tech-Konzernen gewannen durch den Hype um Künstliche Intelligenz. Mit Spannung wird der Zinsentscheid der US-Notenbank erwartet.

Die Hoffnung auf starke Bilanzen großer Technologiefirmen und einen Zinsgipfel der US-Notenbank Fed gibt der Wall Street weiter Auftrieb. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte knapp 0,8 Prozent im Plus bei 35.438,07 Punkten, für den breiter gefassten S&P 500 ging es 0,28 Prozent nach oben auf 4567,48 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte um 0,61 Prozent auf 14.14,56 Zähler vor.

Anleger warteten auch auf die Zahlen von Microsoft und Alphabet, die nach Börsenschluss veröffentlicht werden sollten. Sie hofften, dass der jüngste Hype um die Künstliche Intelligenz (KI) für positive Überraschungen bei den beiden in diesem Bereich konkurrierenden Riesen sorgt. Die Aktien der Konzerne rückten um 1,7 beziehungsweise 0,75 Prozent vor. "Es gab in der Technologiebranche 2022 einen furchtbaren Ausverkauf. Daher ist es keine Überraschung, dass diese Aktien jetzt so stark boomen - zumal die Anleger glauben, dass die Fed mit ihrem Straffungszyklus entweder fertig ist oder kurz davor steht", sagte Jake Dollarhide vom Vermögensverwalter Longbow. Höhere Zinsen entwerten üblicherweise zukünftige Gewinne wachstumsstarker Firmen.

Beim Zinsentscheid der Fed am Mittwoch haben sich die Märkte auf eine Erhöhung um einen Viertelprozentpunkt eingestellt. Dabei hoffen sie auf Hinweise des Fed-Chefs Jerome Powell über einen baldigen Zinsgipfel. "Die Inflation geht zurück und die Wirtschaft schwächt sich ab, und es gibt Leute, die glauben, dass keine weiteren Zinserhöhungen notwendig sind", sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth.

Auch die jüngsten Nachrichten aus der zweitgrößten Wirtschaft der Welt hielten den Markt über Wasser. Chinas Spitzenpolitiker sagten zum Wochenstart zu, die Unterstützung für die Wirtschaft zu verstärken. Die Aussicht auf eine Ankurbelung der Nachfrage aus der Volksrepublik ließ Metallpreise steigen und trieb den Bergbausektor nach oben. Vor allem erwartete Hilfen für den kriselnden Immobilienmarkt Chinas stimmten Investoren zuversichtlich. Das für die Bauwirtschaft wichtige Kupfer verteuerte sich.

Verizon profitiert von Ausbau seines 5G-Netzes

Gefragt bei den Einzelwerten waren General Electric. Die Aktie des Industriekonzerns verteuerte sich nach einer erhöhten Prognose um gut sechs Prozent. Das Unternehmen erwartet 2023 dank einer erhöhten Nachfrage nach Flugzeugtriebwerken und Ersatzteilen einen bereinigten Gewinn von 2,10 bis 2,30 Dollar je Aktie. Zuvor hatte es mit 1,70 bis 2,00 Dollar gerechnet.

Eine Prognoseanhebung ermunterte die Anleger ebenfalls zum Einstieg bei 3M. Die Anteilsscheine des Industrie-Mischkonzerns gewannen mehr als fünf Prozent. Das Unternehmen erwartet 2023 dank Preiserhöhungen und Kostensenkungen einen Gewinn zwischen 8,60 und 9,10 Dollar pro Aktie im Vergleich zur früheren Prognose für 8,50 und 9,00 Dollar. Ergebnisse über den Analystenerwartungen schoben auch Verizon an. Die Papiere rückten um knapp ein Prozent vor. Der Ausbau seines 5G-Netzes in den USA trägt beim US-Mobilfunkriesen erste Früchte. Der Konzern konnte im zweiten Quartal 8000 monatlich zahlende Neukunden hinzugewinnen, die Experten hatten dagegen mit einem Verlust von 11.000 gerechnet.