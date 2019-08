Die Spannungen zwischen den USA und China nehmen wieder zu. Nach Drohungen von Präsident Trump reagiert die Volksrepublik mit der Erhebung neuer Zölle im Wert von 75 Milliarden Dollar. Die neuen Abgaben sollen bereits Ende kommender Woche greifen.

Im Handelsstreit mit den USA hat China neue Zölle auf US-Güter im Volumen von rund 75 Milliarden Dollar angekündigt. Diese sollen zwischen fünf und zehn Prozent liegen und ab dem 1. September gelten. Das kündigte die Zolltarifkommission des Staatsrates laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua an. Betroffen seien über 5000 Produkte. Außerdem will China ab dem 15. Dezember wieder zusätzliche Zölle von 25 Prozent oder 5 Prozent auf in den USA hergestellte Fahrzeuge und Autoteile erheben.

Die beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt überziehen sich seit Monaten mit gegenseitigen Importzöllen. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump, der China unfaire Handelspraktiken vorwirft, Anfang August den Konflikt trotz neuer Gespräche verschärft und angekündigt, auf Importe aus China im Volumen von 300 Milliarden Dollar Sonderzölle zu erheben. Die Einführung der neuen Abgaben verschob er allerdings. Sie sollten eigentlich ab September greifen. China behielt sich Gegenmaßnahmen vor.