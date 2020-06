Mit Sig Sauer beißt sich ein weiteres Unternehmen an der Corona-Krise die Zähne aus. Jetzt muss die deutsche Traditionsfirma schließen. An der Pleite ist jedoch nicht nur die Pandemie schuld. Schon zuvor kann der Waffenhersteller keine großen Aufträge für sich gewinnen.

Der Waffenhersteller Sig Sauer ist pleite. "Die Entscheidung der Gesellschafter ist bitter und macht mich traurig", bestätigte Geschäftsführer Tim Castagne gegenüber der "Bild"-Zeitung. Er informierte demnach die Belegschaft und den Betriebsrat darüber, dass der Standort in Eckernförde geschlossen werden muss. 125 Mitarbeiter verlieren ihre Arbeit.

Grund für die Schließung sei das ausbleibende Geschäft in der Corona-Lage, aber auch die Tatsache, dass sich Sig Sauer bei Großaufträgen, zum Beispiel beim neuen Sturmgewehr der Bundeswehr, nicht gegen die Konkurrenz habe durchsetzen können, sagte Castagne weiter.

Sig Sauer ist laut "Bild" Deutschlands ältester Waffenhersteller. Das Unternehmen gehört seit dem Jahr 2000 zur L&O Holding, zu der auch die US-Schwester Sig Sauer in Newington in New Hampshire gehört. In Eckernförde wurde nach Unternehmensangaben die gesamte Bandbreite an Kurz- und Langwaffen produziert und vermarktet.