Der Rekord-Lauf des Dax geht weiter: Der deutsche Leitindex markiert bei 13.668 Punkten ein neues Allzeithoch. Damit ist die alte Bestmarke von Ende Januar schon wieder Geschichte. Einen wesentlichen Anteil daran haben die starken US-Börsen - aber auch eine deutsche Aktie.

Auch am deutschen Aktienmarkt purzeln wieder die Rekorde. Am Nachmittag steigt der Dax auf ein neues Allzeithoch. Der neue Rekordstand steht nun bei 13.668 Punkten. Gestützt wird er vor allem von der Deutschen Telekom, die gut 4 Prozent gewinnen.

"Allerdings wird der Dax von anderen Indizes lediglich mitgezogen, besonders von der Wall Street", sagt ein Marktteilnehmer. In New York reiht sich schon seit geraumer Zeit ein Rekord an den nächsten. Auch der breit gefasste S&P 500-Index notiert so hoch wie nie.

Zudem ist der Kurs-Dax, den viele Marktteilnehmer für vergleichbarer mit den internationalen Indizes halten, noch 5 Prozent unter seinem Rekord von Anfang 2018 - der Kurs-Dax unterscheidet sich vom bekannteren Dax-Performance-Index insofern, als bei der Berechnung von Letzterem auch Dividenden und deren Wiederanlage berücksichtigt werden. "Trotzdem ist das ein Signal, dass die Hausse weiterläuft", sagt ein Marktanalyst. Ein Anlauf Richtung 14.000 Punkte sollte nun nicht überraschen.

In der zweiten Reihe in Deutschland steigt der MDax um ein Prozent auf 29.066 Punkte und erreicht damit ebenfalls ein neues Allzeithoch. Der TecDax steigt am Nachmittag auf gut 3240 Punkte und markiert den höchsten Stand seit 19 Jahren.

Das Plus der Deutschen Telekom wird auf die Genehmigung des Zusammenschlusses ihrer Tochter T Mobile US mit Sprint in den USA zurückgeführt. Ein US-Gericht hat den Weg für den Zusammenschluss frei gemacht. Der Zusammenschluss des dritt- und viertgrößten Mobilfunkanbieters des Landes stockte wegen kartellrechtlicher Bedenken. Allerdings sind auch gegen den nun erfolgten Gerichtsbeschluss Klagen möglich.