Die Ukraine ist essenziell für die Kabelbaum-Fertigung. Wegen der russischen Invasion müssen die ohnehin krisengebeutelten Autobauer in Deutschland nach Alternativen suchen. Neben Lieferungen aus anderen Ländern sollen ukrainische Zulieferer bei der Suche nach sicheren Standorten unterstützt werden.

Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine verschärft die Lieferengpässe für deutsche Autohersteller. "Wir erwarten empfindliche Effekte auf Liefer- und Logistikketten mit Rückwirkungen auf Fabriken in Deutschland und Europa, aber auch andernorts", sagte die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, der "Automobilwoche".

Lieferungen aus Russland und der Ukraine blieben aus. Die Ukraine sei ein Zentrum der Kabelbaum-Fertigung, die jetzt brachliege. Der Einkaufschef des Audi-Konzerns, Dirk Große-Loheide, sagte der Fachzeitschrift: "Das wird uns noch viele Wochen Kopfzerbrechen machen." Aus Rumänien kämen jetzt erste Ersatzlieferungen für dringend benötigte Kabelbäume. "Wir stehen seit ungefähr zehn Tagen in der Fertigung", sagte Große-Loheide. Nach Informationen der "Automobilwoche" fehlen bei Ford in Saarlouis neben Kabelbäumen auch Teile für die Lenkräder des Ford Focus, die normalerweise aus der Ukraine kämen.

Die Autohersteller helfen demnach ihren Zulieferern bei der Verlagerung der Produktion an sichere Standorte. Die beiden Autozulieferer Aptiv und Leoni sollen ihre Kapazitäten in anderen Werken ausbauen. "Wir probieren, mit unseren Lieferanten die Produktion aufrechtzuerhalten. Zudem prüfen wir, das vorübergehend in anderen Ländern zu machen", sagte Porsche-Chef Oliver Blume der Fachzeitschrift. Auch BMW und Mercedes-Benz helfen dem Bericht zufolge unbürokratisch.