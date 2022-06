Cola und Orangenlimonade als Mischung hat viele Namen. Als "Spezi" wird das Mixgetränk gleich von zwei Brauereien vertrieben. Die beiden bayerischen Getränkehersteller streiten nun um die Namensrechte. Es geht um zehn Millionen Euro.

Darf die Großbrauerei Paulaner eine Cola-Limonadenmischung weiter als "Spezi" verkaufen? Über diese Frage wird vor dem Landgericht München I gestritten. Die mittelständische Augsburger Riegele Brauerei sieht sich als Erfinderin des Mixgetränks und will Lizenzgebühren für die Verwendung des bekannten Namens. Dafür sieht Paulaner keine rechtliche Grundlage. Nach dem Auftakt wollen die Parteien nun über eine Einigung beraten. Der Streitwert liegt bei zehn Millionen Euro. Ein Urteil könnte am 30. August verkündet werden. "Das ist unbestritten, dass Riegele den Spezi erfunden hat", sagte Sebastian Priller-Riegele, der die Brauerei mit seinem Vater leitet.

Mitte der 1950er Jahre ließen die Augsburger das Warenzeichen "Spezi" eintragen und prägten den Slogan: "Ein Spezi muss dabei sein", in Anspielung auf die in Süddeutschland verbreitete Bedeutung "guter Freund". 1977 gründete Riegele einen Verband, um die Produktion mithilfe anderer Brauereien in Lizenz zu erweitern. Kern des aktuellen Streits ist eine Vereinbarung von 1974 zwischen Riegele und der damaligen Paulaner Salvator Thomas-Bräu-AG, die beide Parteien unterschiedlich werten. Riegele spricht von einem Lizenzvertrag, den man gekündigt habe, verbunden mit dem Angebot für einen neuen Vertrag.

Bei einem Absatz von 900.000 Hektolitern jährlich könnten bei Paulaner dafür bis zu fünf Millionen Euro pro Jahr fällig werden, rechnete das Gericht vor. Nach Ansicht Paulaners ist eine Lizenz dagegen gar nicht notwendig. Man habe 1974 nur vereinbart, die beiden Spezi-Getränke voneinander abzugrenzen und nebeneinander zu existieren. Von einem Lizenzvertrag sei keine Rede gewesen, so die Münchner Brauerei. Zudem habe sich Spezi mittlerweile zu einer Gattungsbezeichnung für diese Art von Cola-Limo-Mischungen entwickelt.