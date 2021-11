Mit Äußerungen über einen möglichen Stellenabbau hat Volkswagen-Chef Diess für Unruhe in der Belegschaft gesorgt. In einem firmeninternen Video versichert er als Reaktion darauf: Es gibt keinen Plan zum Abbau von 30.000 Stellen.

Im Ringen um das Tempo der Transformation versucht Volkswagen-Chef Herbert Diess, den Mitarbeitern Sorgen um ihre Arbeitsplätze zu nehmen. "Angst ist ein schlechter Ratgeber. Es sollte keiner Angst haben", beschwichtigte er in einem im Mitarbeiterportal des Wolfsburger Unternehmens veröffentlichten Video-Interview.

"Wir sind ein soziales Unternehmen, wir haben eine Arbeitsplatzsicherung ausgesprochen bis 2029." Volkswagen müsse sich aber dem Wettbewerb durch den US-Elektroautobauer Tesla stellen, der 200 Kilometer von Wolfsburg entfernt in Grünheide bei Berlin eine neue Fabrik hochzieht. Diess betonte, es gebe keinen Plan zum Abbau von 30.000 Stellen.

"Wir diskutieren und sprechen mit dem Betriebsrat über einen Zukunftsplan für Wolfsburg. Wie muss Wolfsburg aussehen im Jahr 2030, 2035, damit es zukunftsfähig ist?" Dabei gehe es nicht vordringlich um Arbeitsplatzabbau, sondern um Wettbewerbsfähigkeit in der neuen Welt. Dabei würden sicherlich auch "einige alte Arbeitsplätze" verloren gehen. Diess zeigte sich zuversichtlich, dass das Stammwerk in Wolfsburg - Mitarbeiter und Führungskräfte - in der Lage sei, den Wandel zu bewältigen. Dazu sei ein Ruck nötig.

Diess hatte mit Äußerungen über einen möglichen Stellenabbau für Unruhe in der Belegschaft gesorgt. Der Betriebsrat kritisierte ihn daraufhin massiv. Aus Arbeitnehmerkreisen hatte es geheißen, das Vertrauen zu Diess sei beschädigt. Zuletzt hatte auch das Land Niedersachsen als zweitgrößter VW-Aktionär Distanz erkennen lassen. Damit drohte dem Konzernchef im Aufsichtsrat ein Verlust an Rückhalt. Hinter den Kulissen versucht Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch Insidern zufolge, die Wogen zu glätten, damit Diess im Amt bleiben kann.