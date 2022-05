EZB-Chefin kündigt mögliche Zinswende an

Über sechs Jahre lang hält die Europäische Zentralbank an der Nullzinspolitik fest. Angesichts der steigenden Inflation im Euroraum deutet die EZB-Chefin Lagarde nun jedoch eine baldige Leitzinserhöhung für den Sommer an. Einen konkreten Termin gebe es aber noch nicht.

EZB-Chefin Christine Lagarde bereitet die Finanzmärkte auf das Szenario einer Zinswende im Juli vor. Die Anleihenkäufe dürften zu Beginn des dritten Quartals auslaufen, gefolgt von einer Zinserhöhung, die womöglich "einige Zeit danach" kommen könne, sagte die Französin auf einer Konferenz in Slowenien. Die EZB hatte den Leitzins im März 2016 auf null gesenkt. Zuletzt mehrten sich die Stimmen aus der Führungsetage der Europäischen Zentralbank, die auf ein baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik dringen.

"Noch haben wir nicht genau definiert, was 'einige Zeit danach' bedeutet", sagte Lagarde. "Ich habe aber sehr klar gesagt, dass es sich dabei um einen Zeitraum von nur wenigen Wochen handeln könnte." Der Rat der EZB berät am 9. Juni das nächste Mal über die künftige Geldpolitik, das anschließende Treffen findet am 21. Juli statt. Danach kommt der EZB-Rat erst wieder im September zu einer regulären geldpolitischen Sitzung zusammen.

Angesichts der Rekordinflation im Euro-Raum mahnt auch Bundesbankchef Joachim Nagel zur Eile. Es gelte, durch ein schnelles Handeln zu vermeiden, dass Zweitrundeneffekte wie ein Aufschaukeln von Preisen und Löhnen entstünden und die Inflationserwartungen aus dem Ruder liefen. Aktuell liegt der Einlagensatz im Euro-Raum bei minus 0,5 Prozent. Das heißt, Banken müssen Strafzinsen bezahlen, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken. Der Leitzins liegt derzeit bei 0,0 Prozent.

Der Druck auf die EZB, die Leitzinsen zu erhöhen, ist aufgrund der hohen Inflationsrate im Euro-Raum zuletzt gestiegen. Sie erreichte im April ein Rekordhoch von 7,5 Prozent. In anderen Ländern wie den USA oder Großbritannien haben die Notenbanken die Zinsen in diesem Jahr bereits erhöht.