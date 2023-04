Er will dem Unternehmen seinen eigenen Stempel aufdrücken: Nach dem Häkchen-Wirrwarr will Musk offenbar auch an den Namen der Social-Media-Plattform ran. Kurzerhand lässt er ein Schild so umgestalten, dass nur noch "Titter" zu lesen ist. Oder steckt da doch ein Streit mit dem Vermieter dahinter?

Seit 2011 befindet sich die Twitter-Zentrale in San Francisco in der Market Street, eigentlich zeigt ein Schild mit der Aufschrift "Twitter" das an, doch seit Kurzem ist dort nur noch "Titter" (engl. kichern) zu lesen. Das ist kein Streich, wie man vermuten könnte, sondern Firmenchef Elon Musk hat selbst für diese Abänderung gesorgt. In einem Tweet zeigt Musk ein Bild des Schildes: Der Buchstabe "w" ist dabei mit weißer Farbe übermalt worden, sodass dieser mit dem Hintergrund verschmilzt. Dazu schreibt der 51-Jährige "unser Vermieter im SF-Hauptquartier sagt, dass wir rechtlich verpflichtet sind, das Schild als Twitter beizubehalten und das "w" nicht entfernen können, also haben wir es mit unserer Hintergrundfarbe übermalt. Problem gelöst!"

Die ungewöhnliche Namensänderung war offenbar bereits seit Tagen geplant, denn aufmerksame Nutzer der Plattform zeigten bereits am vergangenen Donnerstag Arbeiten an dem Logo. Der Programmierer William LeGate etwa veröffentlichte ein Bild, auf dem das "w" mit einer Plane verhüllt war.

Musk denkt schon seit einer Zeit darüber nach, den Namen der Social-Media-Plattform zu verändern. Schon vor einem Jahr ließ er auf Twitter darüber abstimmen, das besagte "w" streichen zu lassen. Allerdings hatten die User nur die Wahl zwischen "Ja" und "Natürlich". Sein Faible zur Namenswahl-Änderung zeigte Musk erst im Januar, da änderte er kurzerhand seinen Usernamen in "Mr. Tweet", das führte aber dazu, dass er über die eigenen Unternehmens-Regeln stolperte, denn er konnte laut eigenen Angaben nicht so leicht wieder zurück zu "Elon Musk".

Schon lange Streit mit Vermieter

Doch das veränderte Firmenlogo scheint einen speziellen Grund zu haben, wie der "Business Insider" schreibt. Demnach führen Musk und der Vermieter des Gebäudes, SRI Nine Market Square LLC, schon seit Jahren eine Fehde. Im Januar verklagte der Bürovermieter Twitter wegen ausstehender Mietzahlungen. Laut dem "Business Insider" beliefen sich die Mietrückstände allein für Dezember und Januar in Höhe von rund 3,4 Millionen US-Dollar (3,1 Millionen Euro). Musk hat mehrere Veränderungen am Hauptsitz des Unternehmens vorgenommen. So ersetzte er das Vogel-Logo von Twitter durch das Hunde-Maskottchen Shiba Inu, auch genannt Doge. Nach dieser Änderung stiegen die Aktien der von Musk unterstützten Meme-Kryptowährung Dogecoin um 20 Prozent an.

Darüber hinaus stellte Twitter den Hausmeisterdienst in der Zentrale ein, Mitarbeiter mussten ihr eigenes Toilettenpapier mitbringen und Musk versuchte Anfang des Jahres Dinge aus dem Büro zu verkaufen, etwa Skulpturen, Möbel und auch Büropflanzen. Der Vermieter reagierte auf eine Anfrage von "Business Insider" nicht darauf, ob die neue, übermalte Beschilderung erlaubt sei.