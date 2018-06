Wirtschaft

Toshiba schließt Kapitel: Erster Laptop-Anbieter stößt Sparte ab

Vor mehr als 30 Jahren bringt Toshiba den ersten Laptop auf den Markt. Inzwischen schreibt die Sparte tiefrote Zahlen. Zeit, die Abteilung abzustoßen. Am Ende wirkt der Verkaufspreis beinahe symbolisch.

Toshiba verkauft sein Laptop-Geschäft an Sharp. Damit zieht sich das japanische Unternehmen, das 1985 als erstes Unternehmen weltweit Laptops auf den Markt brachte, aus den meisten Bereichen der Unterhaltungselektronik zurück. Sharp zahlt nur vier Milliarden Yen (umgerechnet 32 Millionen Euro) für 80,1 Prozent an Toshibas Laptop-Geschäft, das einst an der Spitze der weltweiten Tendenz zum tragbaren Computer stand.

Sharp, in Osaka ansässig, das von der taiwanesischen Foxconn Technology Group kontrolliert wird, will sein Angebot im Bereich Unterhaltungselektronik erweitern.

Toshibas Computer-Segment erzielte im abgelaufenen Jahr per Ende März einen operativen Verlust von 9,6 Milliarden Yen und einen Umsatz von 167 Milliarden Yen. Toshiba erwartet den Abschluss der Transaktion für den 1. Oktober.

Quelle: n-tv.de