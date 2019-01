Streik bei Audi in Ungarn beendet

Ein einwöchiger Streik für höhere Löhne bei Audi in Ungarn ist nach einer Einigung beendet worden. Audi Ungarn und die Gewerkschaft AHFSZ hätten eine Vereinbarung erzielt, teilte der Autobauer mit. Details wurden nicht genannt. Die Produktion in dem Werk in Györ im Westen des Landes wurde wieder aufgenommen.

Die Gewerkschaft AHFSZ hatte die Beschäftigten am Mittwoch vergangener Woche zu einem einwöchigen Streik aufgerufen. Sie verlangte ursprünglich eine Lohnsteigerung von 18 Prozent. Die Verhandlungen hatten im September begonnen, zunächst aber zu keinem Ergebnis geführt.

Die VW-Tochter Audi beschäftigt rund 13.000 Menschen im Motorenwerk in Györ. Die Gewerkschaft AHFSZ hat dort nach eigenen Angaben rund 9000 Mitglieder.