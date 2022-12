Dow Jones schließt im Plus

Dow Jones schließt im Plus Gute Verbraucherlaune beflügelt die Kurse

Die Aussicht auf weitere kräftige Zinserhöhungen der weltgrößten Notenbanken hatte die Börsen in den Tagen zuvor nach unten gezogen.

Die Aussicht auf kräftige Zinserhöhungen der weltgrößten Notenbanken trübte die Stimmung an der Wall Street. Doch angesichts gesunkener Benzin- und Lebensmittelpreise in den USA steigt auch die Konsumlaune. Besonders das Sportbekleidungsunternehmen Nike überzeugt mit starkem Umsatz.

Daten zur US-Konsumstimmung und die unerwartet starken Quartalszahlen beim Sportartikel-Riesen Nike hellen die Stimmung an der Wall Street auf. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 sprangen in New York um jeweils rund 1,6 Prozent beziehungsweise 1,49 Prozent auf 33.357,87 beziehungsweise 3878,4 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 1,54 Prozent auf 10.709,37 Zähler. Das Barometer für die Verbraucherlaune stieg im Dezember auf 108,3 Punkte von revidiert 101,4 im November. Das ist der beste Wert seit April. Ökonomen hatten lediglich mit 101,0 Zählern gerechnet.

"Die sinkenden Benzin- und Lebensmittelpreise geben Verbrauchern ein wenig Zuversicht. Sie sehen auch, dass die Inflation anfängt, zurückzugehen", sagte Investment-Experte Brian Klimke vom Broker und Vermögensberater Cetera Financial. Die Aussicht auf weitere kräftige Zinserhöhungen der weltgrößten Notenbanken hatte die Börsen in den Tagen zuvor nach unten gezogen.

Die Aktienmärkte beflügelte auch das weltweit größte Sportbekleidungsunternehmen Nike, das die Erwartungen für seinen Quartalsumsatz deutlich übertraf. Die Titel sprangen um 12,29 Prozent auf 115,89 Dollar. Anziehende Geschäfte in den USA glichen die Schwäche auf dem chinesischen Markt mehr als aus. Die Nachricht trieb den ganzen Sektor an - darunter Rivalen wie Lululemon, Under Armour und die Vans-Mutter VF, die bis zu 4,54 Prozent zulegten.

Gleichzeitig verhalfen angekündigte Sparmaßnahmen den Titeln des Paketzusteller FedEx zu einem Plus von 3,41 Prozent auf 169,96 Dollar. Eine optimistische Analystenprognose treibt die Boeing-Aktie an. Die Papiere des US-Flugzeugbauers sprangen um 4,1 Prozent auf 196 Dollar - das höchste Niveau seit März. Das Forschungsunternehmen CFRA Research erwartet für das kommende Jahr einen Anstieg der Auslieferungen von Boeing- und Airbus-Jets um mindestens 25 Prozent. Der Grund sei eine Erholung der Nachfrage nach Reiseverkehr.

Am Rohölmarkt zogen die Preise an. Die Sorte Brent aus der Nordsee und der US-Leichtöl WTI verteuerten sich um jeweils rund 0,22 beziehungsweise 3,1 Prozent auf 82,38 beziehungsweise 78,45 Dollar pro Barrel (159 Liter).

Die US-Rohölvorräte sind nach Angaben der US-Energiestatistik-Behörde EIA um 5,89 Millionen Barrel gesunken - deutlich über den Erwartungen für einen Rückgang um 1,66 Millionen Barrel. Daten des größten US-Interessenverbands der Öl- und Gasindustrie, API, zeigten dagegen einen Rückgang um 3,1 Millionen Barrel in der Woche bis zum 16. Dezember. "Dieser Bericht ist sehr optimistisch, vor allem angesichts der Tatsache, dass die Rohölvorräte abgenommen haben und die Destillatvorräte vor dem Kälteeinbruch nicht weiter angestiegen sind", sagte Phil Flynn, Analyst beim Rohstoffhändler Price Futures Group in Chicago.