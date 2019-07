In Berlin und anderen Kommunen sind die öffentlichen Toiletten und Wartehäuschen der Wall AG allgegenwärtig. Der Gründer des Unternehmens, Hans Wall, ist nun im Alter von 77 Jahren gestorben, wie seine Familie mitteilt.

Der Gründer des Unternehmens Wall AG, Hans Wall, ist im Alter von 77 Jahren in Berlin verstorben. Das berichtet die "Berliner Morgenpost" unter Berufung auf Walls Familie. Wall gründete die für Stadtmöblierung und Außenwerbung bekannte Firma vor mehr als 30 Jahren.

Wall war in Berlin auch für sein soziales Engagement bekannt. So übernahm er etwa jedes Jahr die Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung am Kurfürstendamm im Westen der Stadt und spendete 750.000 Euro für die Sanierung der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz.

Wall ging erste unternehmerische Schritte im baden-württembergischen Ettlingen, verlagerte seine Firma jedoch 1984 nach Berlin. Im Jahr 2000 wurde er für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Die Wall AG bietet Kommunen kostenlose sanitäre Einrichtungen und Wartehäuschen für den öffentlichen Raum an. Im Gegenzug darf das Unternehmen die Werbeflächen vermarkten. Wall übergab den Vorstandsvorsitz 2007 an seinen Sohn Daniel und übernahm den Aufsichtsratsvorsitz. Vor sieben Jahren schied er aus dem Gremium aus, seine Anteile an der Firma hält nun der französische Konzern JCDecaux SA.