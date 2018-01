Wirtschaft

Probleme am Flughafen Frankfurt: IT-Panne sorgt für Flugausfälle

Holpriger Jahresstart im deutschen Flugverkehr: Am größten Drehkreuz des Landes fallen am ersten Werktag nach Silvester mehrere Verbindungen kurzfristig aus. Der Airport-Betreiber kämpft gegen die Folgen einer technischen Störung.

Eine Störung des Computersystems hat am Frankfurter Flughafen mehrere Flüge ausfallen lassen. Bis zum Vormittag seien fünf Flüge von Frankfurt aus gestrichen worden, sagte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport.

Fünf weitere Flugzeuge konnten demnach von anderen Flughäfen aus erst gar nicht Richtung Frankfurt starten. Zudem mussten sich die Passagiere in Frankfurt auf Verspätungen einstellen. "Fluggäste werden gebeten, den Flugstatus vorab auf den Internetseiten der Fluggesellschaften zu prüfen", teilte Fraport mit. Wie lange die Behinderungen im Betriebsablauf andauern, ist unklar.

Der eigentliche Auslöser ist dabei längst schon beseitigt: Die Störung eines "Fraport-internen IT-Systems zur Flug- und Datenverarbeitung" habe in der Nacht zu Dienstag begonnen, erklärte die Sprecherin. Am Vormittag habe die Technik die Störung behoben. Dennoch könne es den Tag über noch zu Verzögerungen kommen.

Einen Hackerangriff könne man ausschließen, hieß es. Bereits kurz vor Weihnachten hatte eine IT-Störung dem Flughafen zu schaffen gemacht. Deshalb war es am 22. Dezember zu Verzögerungen bei der Flugzeugabfertigung und einzelnen Flugausfällen gekommen.

System-Panne in den USA

Mit seinem Kampf gegen die Tücken der IT-Technik steht der Flughafen Frankfurt derzeit nicht allein da. Wegen eines vorübergehenden Ausfalls der Grenzkontrollsysteme mussten Passagiere in den USA am Neujahrstag an verschiedenen Flughäfen lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Nach zwei Stunden sei die Störung am Montagabend (Ortszeit) behoben worden, teilte die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde mit. Es gebe keinen Hinweis, dass diese mutwillig herbeigeführt wurde.

Reisende veröffentlichten im Internet Fotos ungewöhnlich langer Warteschlangen an verschiedenen US-Flughäfen. Der Betreiber des JFK-Airports in New York warnte vor Verzögerungen im Ankunftsbereich. Der Flughafen in Dallas bat die Fluggäste um Geduld am Schalter. Es sei merkwürdig, dass einem wegen "technischer Schwierigkeiten" die Einreise ins eigene Land verwehrt werde, klagte eine Reisende in Atlanta.

Quelle: n-tv.de