Es zeichnet sich immer mehr ab: Eine Normalisierung des Halbleitermarktes lässt auf sich warten. Infineon-Chef Ploss verweist auf lange Vorlaufzeiten bei der Fertigung. Die Branche sei gut dran, wenn die Produktion im dritten Quartal 2022 wieder in Balance sei. Doch zuvor erwartet er eine Blase.

Infineon-Chef Reinhard Ploss rechnet mit Entspannung in der Chipkrise ab der zweiten Jahreshälfte 2022. "Wir sind gut dran, wenn im dritten Quartal Autoproduktion und Chiplieferung in Balance kommen", sagte er beim "Handelsblatt"-Autogipfel. Allerdings sei der Nachholbedarf groß.

Ploss verwies auf die lange Vorlaufzeit in der Chipfertigung - so dauere es etwa ein Jahr, eine neue Fabrik zu bauen, der Produktionsdurchlauf liege dann nochmal bei einem halben Jahr oder sogar mehr. Die Fähigkeit der Wertschöpfungskette, auf eine steigende Nachfrage zu reagieren, sei begrenzt, sagte er. Derzeit würden Kapazitäten in der Branche aufgebaut, sagte Ploss.

Das werde zu Überkapazitäten führen: "Wir werden eine Bubble haben, die wird verschwinden und dann ist alles gut", sagte Ploss. "Die Blase verpufft dann wieder." Zugleich zeigte er sich aber zuversichtlich, dass die höhere Nachfrage aus der Autobranche nachhaltig sei. Moderne Autos benötigten deutlich mehr Halbleiter als früher. Infineon erwirtschaftet etwa 40 Prozent seines Umsatzes mit Halbleitern für die Autobranche.

Ähnlich äußert sich bei der Veranstaltung auch Continental-Chef Nikolai Setzer. Nach seiner Einschätzung treffe der Halbleitermangel zunehmend auch den Bau von Elektroautos. "Für die Elektromobilität gilt mindestens das Gleiche wie für Verbrenner und die anderen allgemeinen Fahrzeuge", sagte Setzer bei der Autokonferenz. Batteriegetriebene Fahrzeuge benötigten sogar mehr elektronische Bauteile als andere.

Die Autohersteller bauen die knappen Chips derzeit vor allem in größere Verbrennerfahrzeuge und E-Autos ein. Batteriebetriebene Fahrzeuge sind derzeit stark gefragt, daher läuft die Produktion auf Hochtouren. Ein Mangel an Bauteilen könnte den Hochlauf ins Stottern bringen.