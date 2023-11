In vier Geschmacksrichtungen soll Gatorade zurück in den deutschen Handel kommen.

Im umkämpften Markt für Sport-Getränke wächst die Konkurrenz. Während Coca-Cola sein Produkt Prime mithilfe des FC Bayern München an den Fan und Freizeit-Sportler bringen will, belebt Pepsi eine bereits bekannte Marke wieder.

Das bunte vor allem für Sportler angepriesene Getränk Gatorade bekommt eine zweite Chance in Deutschland. Laut "Lebensmittel Zeitung" hat der Getränkevermarkter Drinks & More nach eigenen Angaben mit dem Brause-Konzern PepsiCo eine Partnerschaft geschlossen, um das Getränk erneut in deutsche Regale zu bringen. Der erste Versuch endete 2009. Der neuerliche Versuch ist auch eine Kampfansage an Konkurrent Coca-Cola.

Der neue Anlauf soll dem Bericht zufolge im April beginnen. Laut der zur Krombacher-Gruppe gehörenden Drinks More sollen die Varianten "Orange", "Tropical Burst", "Cool Blue" und "Lemon" angeboten werden. - teils auch als zuckerfreie Varianten. Alle Sorten werden demnach in Halbliter-Flaschen angeboten.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, gehört Gatorade zu den bekanntesten und auch wertvollsten Getränke-Marken. So liste die britische Unternehmensberatung Brand Finance Gatorade in der Kategorie alkoholfreie Getränke weltweit auf Platz 6. In etlichen US-Sportarten ist die "Gatorade-Dusche" nach großen Erfolgen obligatorisch, etwa im American Football. In Europa werden dem Bericht zufolge die Champions League und der englische Spitzenclub Manchester City von der 1965 in Florida entwickelte Marke gesponsort.

In Deutschland ist den weiteren Angaben zufolge Coca-Cola mit Powerade der Platzhirsch im Bereich Sportgetränke. Mithilfe des FC Bayern München soll nun auch der Influencer-Drink Prime hierzulande Fuß fassen. Dass der Markt hart ist, zeigt derweil das Beispiel Repeat: Das von Dortmund-Spieler Marco Reus beworbene Vitaminwasser konnte sich nicht durchsetzen und ist inzwischen wieder aus den Regalen verschwunden.