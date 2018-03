Wirtschaft

Neues Kriseninstrument: Lagarde fordert Transfer-Fonds für Europa

Christine Lagarde sieht wegen des Handelskonflikts mit den USA kräftigen Gegenwind für Europa aufkommen. Die IWF-Chefin beklagt die "Sirenengesänge des Protektionismus". Die Eurozone müsse, sagt sie, mit "einer Art Fiskalkapazität" rechtzeitig ein Gegengewicht schaffen.

Angesichts des Handelskonflikts zwischen der EU und den USA hat die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, vor Risiken für das europäische Wirtschaftswachstum gewarnt. Der IWF habe für 2018 zwar ein Wachstum von 2,2 Prozent im Euroraum prognostiziert, sagte Lagarde auf einer Veranstaltung des Wirtschaftsforschungsinstituts DIW in Berlin. Aber es drohe kräftiger Gegenwind: "Denken Sie nur an den Populismus und die auf kurze Sicht angelegten Sirenengesänge des Protektionismus."

Daher gelte es, in "schwerem Fahrwasser" für Orientierung zu sorgen. Der Eurozone komme dabei eine Führungsrolle zu. Lagarde erläuterte zudem ihren Vorschlag, "eine Art Fiskalkapazität" zur Stabilisierung der Währungsunion zu schaffen. Dabei solle ein Fonds gebildet werden, in den die Mitgliedsstaaten in guten Zeiten Geld einzahlen, um für den Fall einer Rezession gerüstet zu sein.

"Abhängig von der Tiefe des Konjunktureinbruchs könnten Länder dann Geldtransfers erhalten, damit sie mit Haushaltslücken besser zurechtkommen." Im Extremfall könnten auch Kredite vergeben werden, die letztlich aber über künftige Beiträge zurückgezahlt werden müssten. "Diese Fiskalkapazität würde wohl nicht ausreichen, die nächste Krise zu lösen. Aber sie wäre sicherlich hilfreich", sagte Lagarde.

Fonds soll sich Geld borgen können

Der IWF schlägt vor, dass die Länder des Euroraums in wirtschaftlich normalen Zeiten jährlich 0,35 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) in einen "Makroökonomischen Stabilisierungsfonds" einzahlen, was erfahrungsgemäß ausreichen sollte, um einen großen Teil der "automatischen Stabilisatoren" zu finanzieren.

Weil aber die akkumulierten Mittel dieses Fonds nicht ausreichen dürften, die Folgen eines schweren Schocks zu absorbieren, schlägt der IWF vor, dass der in Aussicht gestellte Fonds die Erlaubnis bekommen soll, sich Geld am Kapitalmarkt zu borgen. Hilfsprogramme für angeschlagene Länder finanziert derzeit der Rettungsfonds ESM auch durch Anleihen. Allerdings kann der ESM nur auf einstimmigen Beschluss der Euro-Mitgliedsstaaten tätig werden.

Nach Einschätzung des IWF wäre ein solcher "Makroökonomischer Stabilisierungsfonds" politisch nur akzeptabel, wenn er nicht zu ständigen Transfers führt. Verhindern könne man das beispielsweise dadurch, dass ein Zahlungsempfänger nach seiner wirtschaftlichen Erholung eine Art Nutzungsgebühr auf den erhaltenen Gesamtbetrag zahle, meint der IWF. Außerdem könnten Obergrenzen für einzelne Länder eingeführt werden.

