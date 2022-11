Wie in Russland werden die McDonald's-Filialen in Belarus von der Kette "Lecker.Punkt" übernommen.

Aus Russland hat sich McDonald's bereits zurückgezogen, nun folgt auch der Weggang des Fast-Food-Riesen aus Belarus. Für Machthaber Lukaschenko ein Grund zum Feiern: Burger zubereiten könne sein Land ohnehin viel besser.

Der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko hat den Abzug von McDonald's aus seinem Land begrüßt und sich über die US-Fastfoodkette lustig gemacht. "Gott sei Dank, dass sie gehen", sagte er bei einem Treffen mit Beschäftigten aus der Landwirtschaft. "Auch wir können Brötchen in zwei Hälften schneiden und ein Stück Fleisch, Fritten und Salat reinlegen" - "sogar besser, wenn wir müssen".

McDonald's in Belarus wird ab kommendem Dienstag ersetzt durch die russische Kette "Lecker.Punkt" des Geschäftsmanns Alexander Gowor. Er hat bereits die 850 Filialen des US-Unternehmens in Russland übernommen. Dort wird seit Mitte Juni Fastfood mit russischen Namen verkauft.

Gowor ist schon seit 2015 Lizenzpartner von McDonald's und betrieb zuvor bereits 25 Filialen in Sibirien. McDonald's hatte seine Filialen in Russland mit Beginn der russischen Militäroffensive in der Ukraine am 24. Februar geschlossen. Belarus ist ein enger Verbündeter Russlands.