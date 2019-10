Bei einem Säureanschlag wird das Gesicht von Innogy-Manager Bernhard Günter teilweise verätzt. Lange vermuten Ermittler dahinter einen versuchten Mord. Jetzt steht fest: Der Finanzvorstand sollte für immer entstellt werden - und möglicherweise Platz für einen Konkurrenten machen.

Der Innogy-Manager Bernhard Günther sollte mit der Säureattacke vor anderthalb Jahren nicht - wie lange angenommen - umgebracht, sondern für immer gezeichnet werden. "Ziel des Anschlags war es, ihn zu entstellen", sagte eine Sprecherin der Wuppertaler Staatsanwaltschaft. Teile des Gesichts des Finanzvorstands des Energieunternehmens Innogy waren bei dem Säure-Anschlag verätzt worden.

Erst kürzlich gaben die Behörden einen Durchbruch bei den Ermittlungen bekannt: In der vergangenen Woche war in Köln ein 32-jähriger Verdächtiger festgenommen worden. Er bestreite die Tat, sagte die Wuppertaler Behördensprecherin. Sichergestelltes Beweismaterial werde noch untersucht. Medienberichten zufolge hatte ein Konkurrent Günthers die Säureattacke in Auftrag gegeben, um den 52 Jahre alten Finanzvorstand des Energieunternehmens aus dem Weg zu räumen und seinen Posten einzunehmen. Dazu äußerten sich die Ermittler nicht.

Unmittelbar nach dem Anschlag gingen die Behörden bei der Attacke von einem versuchten Mord aus. Inzwischen ermitteln sie wegen schwerer Körperverletzung. Dafür drohen bis zu zehn Jahre Haft. Günther war am 4. März 2018 nach dem Joggen in der Nähe seines Wohnhauses in Haan bei Düsseldorf überfallen worden. Zwei Männer warfen ihn zu Boden und übergossen ihn mit hoch konzentrierter Säure. Mit einem Hubschrauber war er in eine Spezialklinik gebracht worden. Der Fall erregte bundesweit Aufmerksamkeit. Mindestens ein Unternehmen hatte daraufhin seine Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Günther lag mehrere Wochen im Krankenhaus und nahm dann die Arbeit wieder auf.

Sollte das Tatmotiv tatsächlich gewesen sein, den Manager aus seinem Amt zu treiben, schlug die Attacke fehl: Günther ist der einzige Vorstand, der nach der Übernahme der ehemaligen RWE-Tochter durch Eon im Amt blieb. Die geplante Übernahme war wenige Tage nach dem Säureanschlag verkündet worden. Innogy war die "grüne" RWE-Tochter, in der die regenerativen Energien gebündelt wurden.

Anonyme Hinweise führten zu Verdächtigem

Das Unternehmen hatte bis zu 80.000 Euro Belohnung für Hinweise auf die Täter ausgesetzt. Anonyme Hinweise führten schließlich zu dem Verdächtigen, der bei einer Ringsport-Veranstaltung in Köln festgenommen wurde. Ein Richter des Amtsgerichts Wuppertal hatte Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts gegen den 32-Jährigen erlassen. In mehreren Städten hatte es zudem Durchsuchungen gegeben, die sich gegen weitere Verdächtige in dem Fall richteten. Wie viele Verdächtige es gibt, wollten die Ermittler nicht verraten. Einen politisch motivierten Anschlag hat die Staatsanwaltschaft ausgeschlossen.

Das Unternehmen wollte sich bisher nicht zu den aktuellen Entwicklungen äußern. Wie das Opfer den Durchbruch bei den Ermittlungen aufgenommen hat, blieb ebenfalls unbekannt. Der Manager war im März - rund ein Jahr nach dem Angriff - bei einer Bilanzpressekonferenz erstmals wieder öffentlich aufgetreten. Die Folgen des brutalen Angriffs waren ihm dabei noch anzusehen.