Wie zuverlässig die Deutsche Bahn im vergangenen Jahr rollte, zeigen Zahlen des Bundesverkehrsministeriums: Fast 5000 Fernverkehrszüge fielen aus - im Regionalverkehr waren es etwa 37.000. Aber nicht nur bei den Zügen, auch an anderen Stellen des Schienennetzes gab es Probleme.

Der Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) konnte abgewendet werden, Zugausfälle bleiben dennoch ein Problem der Deutschen Bahn. Denn Störungen und Ausfälle hat die Bahn nicht nur während der Streiks, sondern auch im regulären Betrieb. Von täglich rund 1600 Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn wie ICEs, Intercitys und Eurocitys sind im vergangenen Jahr im Schnitt 0,8 Prozent wegen technischer Mängel an den Triebfahrzeugen ersatzlos ausgefallen, insgesamt rund 4700 Züge. Im Regionalverkehr waren es etwa 37.000 Züge, was etwa 0,5 Prozent entspricht.

Die Zahlen gehen aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage mehrerer Bundestagsabgeordneter der Linkspartei hervor, die dem "Stern" vorliegt. "Über 80.000 Störungen in einem Jahr sind nicht akzeptabel", kommentierte der Linken-Bundestagsabgeordnete Bernd Riexinger die Ministeriumsangaben gegenüber dem Stern. "Das ist eine katastrophale Bilanz einer jahrzehntelangen verfehlten Verkehrspolitik."

Der Antwort des Verkehrsministeriums zufolge offenbarten sich 2022 nicht nur beim rollenden Material erhebliche Mängel. Auch kaputte Weichen, Signale oder Bahnübergänge sorgten immer wieder für Störungen des Eisenbahnbetriebs. 17.300 Mal mussten Mitarbeitende der Bahn sich um Störungsmeldungen der Signale kümmern, 34.000 Mal um Weichenstörungen und 32.000 Mal um Störungen an Bahnübergängen. Fast 250 Mal am Tag läuft also irgendwas zwischen Westerland und Berchtesgaden im deutschen Schienennetz nicht so wie es soll - mit entsprechenden Folgen für die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Bahnen in Deutschland.